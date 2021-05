Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 19 maggio 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

ARIETE

Cari Ariete, durante la giornata di oggi – 19 maggio – in amore i problemi non mancheranno, ma li risolverete il prima possibile. Certo, fare miracoli non è facile… Per quanto riguarda il lavoro, avete tante energie positive. Sfruttatele a pieno per ottenere qualcosa di speciale.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, la Luna è ancora contraria e questo non è mai un bene. Ma avete tanta determinazione, per cui potreste presto ottenere risposte importanti, specie in amore. Lavoro? Potrebbero esserci dissidi e incomprensioni con colleghi e superiori.

GEMELLI

Cari Gemelli, la Luna tornerà in aspetto negativo, per cui se possibile chiarite tutto prima. Rischiate altrimenti di dire qualche parola di troppo e finire per pentirvene. Per quanto riguarda il lavoro, nelle prossime ore potrete ottenere risposte importanti: magari un colloquio andrà meglio del previsto.

CANCRO

Cari Cancro, durante la giornata di oggi dovrete fare attenzione soprattutto nei rapporti con Leone o Scorpione. Il 2021 sarà per il vostro segno un anno di grandi chiarimenti sul lavoro. Arriverà comunque presto qualche risposta positiva.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Fox di oggi (mercoledì 19 maggio 2021), chi è innamorato dovrà fare di tutto per organizzare qualcosa di speciale con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, è un periodo di riflessione perché molte cose non sono andate secondo il previsto.

VERGINE

Cari Vergine, in amore e in generale nelle relazioni di ogni tipo è un periodo complesso. Anche le coppie più solide rischiano di traballare. Cercate di mantenere la calma. Lavoro? Non vi trovate più bene o se avete cambiato da poco non è quello che vi aspettavate.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 19 MAGGIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: avete un’ottima Luna che vi protegge in amore. Cogliete l’attimo.

