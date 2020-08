Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 19 agosto 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 19 agosto 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, oggi – 19 agosto 2020 – sarà una giornata all’insegna dello stress. I tanti impegni vi rendono nervoso, per cui cercate di mantenere la calma e stare lontano da eventuali discussioni. Inoltre avreste bisogno di dormire di più. Sul lavoro evitate di strafare, la stanchezza potrebbe giocare brutti scherzi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox sarà una giornata ancora piuttosto complessa, con la Luna contraria, per cui servirà pazienza se non volete litigare inutilmente. Tensioni in vista in particolare al mattino. Sul lavoro potrebbero esserci accordi importanti da chiudere. Chi è in cerca di una nuova occupazione potrebbe ottenere risposte importanti, anche solo a tempo determinato.

GEMELLI

Cari Gemelli, nella giornata di oggi dovrete fare molta attenzione in amore: possibile qualche discussione, meglio cercare di essere diplomatici e trovare un accordo con il partner, anche a costo di qualche concessione. Sul lavoro potreste dover affrontare situazioni non proprio facili, ma alla fine ne uscirete vincitori.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vivrete una giornata molto positiva in amore: potrete vivere belle emozioni e ci sarà la possibilità di recuperare un rapporto che si era interrotto nel recente passato per qualche discussione. Sul lavoro non fatevi idee strane, cercate di recuperare tranquillità prima di portare avanti progetti complessi.

LEONE

Cari Leone, giornata molto positiva in amore: ottime novità per chi ha una relazione di lunga data, ma anche gli incontri occasionali o di una notte saranno favoriti, per cui i single dovranno darsi da fare. Sul lavoro a breve inizierà una fase di recupero, ci saranno opportunità migliori rispetto al recente passato. Abbiate pazienza.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox ci sono ottime opportunità per chi è single, con nuovi incontri in vista. Le storie già in corso sono in fase di recupero, se avete avuto qualche discussione con il partner: in generale in amore sta iniziando una fase migliore rispetto al passato. Sul lavoro sono possibili buone novità.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 19 AGOSTO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: i sentimenti sono favoriti, date spazio all’amore! A breve recupero sul lavoro.

