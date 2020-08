Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 19 agosto 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 19 agosto 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, oggi (19 agosto) sarà una giornata un po’ sottotono e all’insegna del nervosismo, per cui potreste perdere la pazienza con facilità. Andrà meglio nei prossimi giorni, abbiate fiducia delle stelle. Anche sul lavoro cercate di restare calmi e di rimandare le discussioni di qualche giorno, altrimenti rischiate di dire cose di cui vi pentireste.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi rimandate discussioni o decisioni importanti al pomeriggio, quando avrete un maggiore favore delle stelle. Per quanto riguarda il lavoro i cambiamenti e le sperimentazioni sono favoriti. Cogliete l’attimo in caso di nuove proposte, ma valutando sempre con calma pro e contro.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, oggi vivrete una giornata di grande nervosismo, a causa della Luna dissonante, per cui mantenere il più possibile la calma e contate fino a dieci prima di aprir bocca. Se dovete prendere delle decisioni importanti cercate di ponderare bene le vostre scelte. Anche sul lavoro valutate bene le novità o proposte che riceverete.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi vivrete una giornata positiva soprattutto nel pomeriggio: la Luna infatti tornerà a essere favorevole e renderà le relazioni e le emozioni più facili. Insomma, giornata nel complesso positiva. Qualche ansia solo per quanto riguarda l’aspetto economico. Cercate di non spendere eccessivamente.

ACQUARIO

Cari Acquario, la giornata di oggi (19 agosto 2020) sarà piuttosto nervosa e agitata, fate attenzione in particolare ai rapporti con Toro e Leone. Sul lavoro riuscirete a convincere qualcuno della bontà dei vostri progetti: sapete essere molto persuasivi e determinati. Inoltre siete convinti delle vostre capacità e farete di tutto per dimostrarlo.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sarete davvero polemici, finendo per prendervela per qualsiasi cosa, forse perché vi sentite insicuri. In amore potreste voler mettere alla prova il partner, ma fate attenzione a non esagerare. La fiducia in una relazione è alla base. Sul lavoro va bene pianificare, ma anche qui senza esagerare: gli imprevisti fanno parte della vita.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 19 AGOSTO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: nel pomeriggio la Luna tornerà favorevole. Cogliete l’occasione!

