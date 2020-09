Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 16 settembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 16 settembre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, oggi sarete molto fortunati in amore, grazie al transito positivo di Venere. In generale questo è un anno molto positivo per i sentimenti. Il meglio poi arriverà a fine anno. Per quanto riguarda il lavoro, alcune persone non vi hanno fatto vivere in maniera serena recentemente. Mantenete la calma. È un periodo di sfiducia e indecisioni, ma non è sempre per colpa vostra.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (16 settembre), si prevede una giornata in cui essere molto prudenti in amore, almeno fino a fine mese. Puoi poi tirare un sospiro di sollievo: le cose pian piano migliorano, e se ci sono state tensioni presto le risolverete. Per quanto riguarda il lavoro avete tante energie, ma siate sempre prudenti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, quella di oggi – 16 settembre – sarà una giornata positiva, infatti Venere e Marte sono favorevoli, ma oggi – 16 settembre 2020 – in amore avrete qualche dubbio e perplessità. Se ci sono tensioni con il partner, meglio parlarsi e provare a risolvere. Chi lavora nel turismo sarà favorito, ma domani sarà meglio essere prudenti e prendere tempo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, quella di oggi – 16 settembre 2020 – secondo l’oroscopo di Paolo Fox sarà una giornata positiva. Infatti la Luna in questo periodo è favorevole e vivrete due giornate positive in amore, trascorretele se possibile con il partner. Nel lavoro, anche se non siete del tutto convinti, è meglio se accettate un piccolo compromesso. Mandate giù il boccone amaro e andate avanti.

ACQUARIO

Cari Acquario, quella di oggi sarà una giornata molto positiva in amore. Se dovete parlare con una persona che vi interessa meglio rimandare e farlo durante il fine settimana. Per quanto riguarda il lavoro, non è tutto sommato un periodo negativo, ma molto probabilmente nelle prossime ore avrete intenzione di fare scelte diverse rispetto a quelle del passato. Valutate bene pro e contro prima di accettare nuove proposte.

PESCI

Cari Pesci, oggi secondo l’oroscopo di Paolo Fox dovrete fare parecchia attenzione perché la Luna è in opposizione: meglio evitare complicazioni in amore. Per quanto riguarda il lavoro sarete chiamati a fare delle scelte, che apparentemente non sembreranno semplici. Siate prudenti e cercate di mantenere la calma.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 16 SETTEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: ottime notizie sul fronte dell’amore. Sul lavoro ci potrebbe essere qualche boccone amaro da mandare giù.

