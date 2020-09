Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 16 settembre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 16 settembre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, quella di oggi – mercoledì 16 settembre 2020 – sarà una giornata piuttosto stressante, anche perché le tensioni che avete accumulato ultimamente si fanno sentire. Anche domani in amore sarete un po’ nervosi, cercate quindi di mantenere la calma. È arrivato il momento di fare delle scelte nel lavoro e nella vita. Per quanto riguarda il lavoro, Giove e Saturno non sono dalla vostra parte ma non temete, è possibile superare una crisi. Abbiate pazienza.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, quella di oggi – 16 settembre – sarà una giornata in cui potrebbero esserci tensioni in amore. Se ci sono problemi con il partner, è arrivato il momento di risolvere le questioni in sospeso. Sul lavoro, se avete un’attività indipendente, avrete qualche discussione da affrontare. Mantenete la calma e non prendetevela per ogni cosa.

GEMELLI

Cari Gemelli, quella di oggi sarà una giornata un po’ complicata, in particolare per quanto riguarda l’amore. Forse non siete più così convinti del vostro partner, meglio allora parlarvi e provare a trovare una soluzione. Stancante invece il lavoro. Insomma, non una giornata favorevole. Cercate di mantenere la calma. Presto per fortuna le cose miglioreranno.

CANCRO

Cari Cancro, oggi secondo l’oroscopo di Paolo Fox vivrete una giornata favorevole, grazie alla Luna positiva. Chi è single potrebbe trovare finalmente la persona amata. Saturno sarà opposto fino a dicembre ed è per questo che, per quanto riguarda il lavoro, sarete chiamati a riflettere per pianificare un futuro migliore. Progettate con entusiasmo e fiducia nelle vostre qualità.

LEONE

Cari Leone, giornata molto favorevole, vivete un periodo interessante per quanto riguarda i sentimenti. I nati sotto questo segno potranno ora vivere in modo più intenso l’amore. Sul fronte lavoro, domani avrete modo di dedicarvi ad un’attività che vi appassiona e che vi fa piacere portare avanti. Non temete se qualcuno proverà a mettervi il bastone fra le ruote.

VERGINE

Cari Vergine, oggi secondo l’oroscopo di Paolo Fox avrete una giornata molto positiva, specie in amore. Ottimismo anche per quanto riguarda il lavoro. Alcune situazioni professionali riusciranno a sbloccarsi, nonostante voi in passato abbiate dovuto rinunciare a qualche attività poco soddisfacente.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 16 SETTEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: siete in un periodo interessante per quanto riguarda l’amore. Buone notizie anche sul fronte del lavoro.

