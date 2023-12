Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 13 dicembre 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 13 dicembre 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nel corso delle prossime ore sarà possibile affermare che avete una carica in più. Vorreste sollecitare i cuori solitari, i dubbiosi, a farsi largo tra i tanti pensieri negativi e cercare di fare affiorare solo i positivi. Per quanto riguarda il lavoro, qualcuno ha conosciuto un fermo o vuole cambiare. Il 2024 sarà un buon anno per chi s’impegna.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 13 dicembre 2023), ogni tanto perdere le staffe è lecito, ma nel vostro caso il nervosismo può diventare pericoloso, rischiate di arrabbiarvi per nulla. In amore se ci sono state lontananze dal punto di vista psicologico, sarà possibile recuperare il tempo perduto.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, siete molto indaffarati ma dovete cercare di concentrarvi sulle cose che valgono di più nella vita. Non rischiate che un certo entusiasmo possa portarvi a commettere qualche errore. In amore attenzione nei rapporti con Scorpione, Leone, Toro. Con l’Ariete invece si potrebbero vivere emozioni speciali.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, siete sotto un cielo interessante, Luna, Venere e Mercurio durante la giornata di oggi, mercoledì 13 dicembre, sono favorevoli. Saturno è favorevole, le indecisioni del passato sono minori e in parte, lentamente possono arrivare le prime buone notizie.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 13 dicembre 2023), il lavoro e le preoccupazioni di carattere pratico prendono troppo del vostro tempo. Cercate di limitarvi. L’amore non risponde ancora alle vostre richieste. Probabilmente da qualche tempo recuperare le emozioni è difficile per voi. Bisogna curare l’aspetto economico.

PESCI

Cari Pesci, in famiglia c’è qualcosa da discutere che riguarda in particolare i soldi, le proprietà, oppure siete in uno stato d’agitazione perché vorreste vedere subito completato un progetto che ancora è in divenire. Questo periodo va vissuto in serenità. Prendete tempo per tutto. Alla fine avrete ragione voi.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 13 DICEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: siete sotto un cielo interessante, Luna, Venere e Mercurio sono favorevoli.