Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 13 dicembre 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 13 dicembre 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, vi attende ancora una giornata di metà dicembre utile e interessante. Da qualche settimana qualcosa di bello è tornato nella vostra vita, forse anche l’entusiasmo. Lasciatevi alle spalle il passato, le relazioni nate di recente procedono bene e c’è da ricordare che il prossimo anno ci saranno decisioni importanti per le coppie. Coraggio!

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 13 dicembre 2023), Venere è in opposizione e nel corso delle prossime ore porterà qualche disturbo in amore. Siete persone comprensive e vi dispiace allontanare chi si è dichiarato per voi, ma se non provate gli stessi sentimenti e non ci sono i presupposti, meglio essere chiari sin da subito.

GEMELLI

Cari Gemelli, qualcuno di recente ha creato delle difficoltà nella vostra vita. Andiamo incontro a un periodo migliore, cercate di non avvelenarvi il sangue. Non serve a nulla. Le storie che sono state messe in crisi possono essere recuperate a breve.

CANCRO

Cari Cancro, per voi è in arrivo un’ondata di energia da sfruttare al meglio. Questa giornata di metà dicembre potrebbe essere un po’ pesante sotto l’aspetto economico ma ci sono prospettive diverse per il 2024. Proponetevi perché avrete risposte a breve giro.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 13 dicembre 2023), in questo periodo il lavoro conta più di tutto il resto. Chi ha una famiglia s’innervosisce con i parenti; chi ha un amore probabilmente dovrà usare una certa cautela per mantenerlo sano. Rimboccatevi le maniche.

VERGINE

Cari Vergine, c’è stato un calo e da un punto di vista psicologico siete stanchi. Molto stanchi. Siete un segno che predilige la mente, filtrate tutte le esperienza attraverso il ragionamento. In amore, potrebbe essere un errore, non si può razionalizzare un sentimento.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 13 DICEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: vi attende ancora una giornata utile e interessante.