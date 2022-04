Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 13 aprile 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 13 aprile 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, vi attende un’ottima giornata per consolidare i rapporti di coppia, soprattutto se ci sono stati litigi e discussioni che ne hanno minato la solidità e la serenità. Preparatevi a vivere le relazioni sia di amicizia sia in amore con sincerità. Per quanto riguarda il lavoro, la giornata promette grandi occasioni per i giovani in cerca di un impiego.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 13 aprile 2022), in amore nelle prossime ore sarà il caso di fare chiarezza e parlarsi se ci sono stati litigi e discussioni con il partner. Attenzione se siete giovani e alle prime esperienze in amore, non fate il passo più lungo della gamba. Per quanto riguarda il lavoro, previste tensioni con colleghi e superiori. Mantenete la calma più che potete.

GEMELLI

Cari Gemelli, tanti disguidi e problemi sul lavoro che vi tengono impegnati anche oltre il consueto orario. Potreste finire per trascurare il partner e le persone a voi care. Cercate di rimediare quanto prima. In generale vorreste qualche novità in più. Aspettate la prossima settimana per gli affari.

CANCRO

Cari Cancro, quella di oggi – 13 aprile 2022 – sarà una giornata piena di attività da svolgere e cose da fare. Siete iperattivi, vorreste spaccare il mondo ma dovete anche sapervi dare dei limiti. Non si può ottenere tutto. Nuove amicizie e collaborazioni stanno portando maggiori guadagni.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 13 aprile 2022), le storie nate in questi giorni sono importanti e possono trasformarsi in qualcosa di speciale. Chi ha già vissuto un momento magico, può programmare qualcosa con il partner.

VERGINE

Cari Vergine, in amore oggi – mercoledì 13 aprile 2022 – dovrete fare attenzione perché Venere e Giove saranno contrari: non fate il passo più lungo della gamba. Per quanto riguarda il lavoro, sarà necessario fare buon viso a cattivo gioco. Andate dritti per la vostra strada.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 13 APRILE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: in amore periodo d’oro sia per le coppie storiche sia per chi ha una relazione da poco tempo.