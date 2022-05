Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 11 maggio 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 11 maggio 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il passaggio di Venere non può che addolcirvi e portare grandi opportunità sul piano sentimentale. Approfittatene per costruire qualcosa di speciale insieme. Per quanto riguarda il lavoro, è decisamente più proficuo e promettente, perché avete invertito la rotta e capito da che parte andare. Arrivano belle soddisfazioni.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 11 maggio 2022), a livello sentimentale in questa settimana arriverà una svolta importante che attendevate da tempo. Per quanto riguarda il lavoro, è il caso di dare una svolta, perché non potete rimanere fermi al palo. Cercate di capire che strada intraprendere. Presto potreste ricevere una bella chiamata. Una di quelle entusiasmanti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, con il partner non tutto va per il verso giusto in queste ore e questo vi dispiace. Forse è il caso di parlarsi e provare a chiarire. Inutile tenersi dentro i problemi. Cercate di prendervi del tempo per capire. Per quanto riguarda il lavoro, è tutto così stancante in questi giorni, ma dalla prossima settimana andrà meglio e potrete ottenere grandi cose.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, vi attende una giornata complessa in amore. Non tutto sta andando per il verso giusto e rischiate di prendere delle cantonate. Qualche intoppo anche in ambito lavorativo, ma fanno parte del gioco. Forse dovreste non prendervela troppo e capire che ci sono cose più gravi nella vita. Ritenetevi fortunati per ciò che avete e smettetela di piangervi addosso.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 11 maggio 2022), in amore le cose non vanno come vorreste. Siete un po’ giù di morale e questo si ripercuote in tutto ciò che fate. Cercate di riposare. Avete bisogno di staccare la spina. Lavoro? Se avete aperto da poco un’attività siate cauti, soprattutto con il denaro.

PESCI

Cari Pesci, l’amore non è certo roseo in questo periodo di maggio, anzi potete immaginarvi quanto sia difficile non commettere errori a cui sarà poi difficile rimediare. Il lavoro prenderà una nuova piega nel prossimo mese, siate pazienti e vedrete che pian piano tutto si aggiusterà.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 11 MAGGIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: in arrivo una svolta sul piano sentimentale. Approfittatene.