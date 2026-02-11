Icona app
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 11 febbraio 2026

di Marco Nepi
Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 11 febbraio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 11 febbraio 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, periodo di grande risveglio. Marte ti rende impaziente, ma anche coraggioso. Sul lavoro hai voglia di cambiare tutto subito: attenzione a non bruciare i ponti. In amore, chi è solo potrebbe fare un incontro improvviso e destabilizzante. Le coppie devono chiarire una questione lasciata in sospeso.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 11 febbraio 2026), sei in una fase di ricostruzione lenta ma solida. Saturno chiede responsabilità, soprattutto sul piano economico. Bene il lavoro, specie per chi ha un progetto a lungo termine. In amore hai bisogno di conferme: non tenertele dentro.

GEMELLI

Cari Gemelli, cielo vivace e movimentato. Mercurio ti rende brillante, comunicativo, irresistibile. Ottimo momento per colloqui, esami, trattative. In amore torna la voglia di leggerezza, ma qualcuno potrebbe chiederti più serietà.

CANCRO

Cari Cancro, emotività in primo piano. La Luna accentua tutto: nostalgia, desiderio, sensibilità. In amore puoi vivere momenti intensi, ma evita il vittimismo. Lavoro in ripresa dopo una fase confusa.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 11 febbraio 2026), cielo potente. Sei protagonista, anche senza volerlo. Ottime occasioni professionali, soprattutto per chi lavora in proprio. In amore passione alta, ma occhio alla gelosia. Marte ti rende impaziente, ma anche coraggioso. Sul lavoro hai voglia di cambiare tutto subito: attenzione a non bruciare i ponti.

VERGINE

Cari Vergine, periodo di riordino. Stai mettendo a posto cose pratiche e interiori. Lavoro favorito se richiede precisione e metodo. In amore sei più riflessivo del solito: qualcuno potrebbe sentirti distante.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 11 FEBBRAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: cielo potente. Sei protagonista, anche senza volerlo.

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Ricerca