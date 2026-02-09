L’oroscopo di Paolo Fox della settimana (dal 9 al 15 febbraio 2026) per tutti i segni
Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 9 al 15 febbraio 2026
Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 9 al 15 febbraio 2026) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 9 al 15 febbraio 2026 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.
Cari Ariete, approfittate dell’impulso di Marte per portare avanti iniziative importanti. È un buon momento per mettere in pratica nuove idee, ma attenzione a non esagerare con l’impulsività, che potrebbe creare attriti.
Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, la settimana sarà caratterizzata da una maggiore stabilità emotiva. Concentratevi sui rapporti affettivi e cercate di risolvere eventuali incomprensioni con calma. Per quanto riguarda il lavoro, è il momento di pianificare con attenzione senza fretta.
Cari Gemelli, settimana ricca di spunti e novità. La comunicazione sarà il vostro punto di forza, utile sia in amore sia nel lavoro.
Cari Cancro, potreste sentirvi più introspettivi. Cercate di dedicare tempo al relax. Le relazioni familiari saranno fonte di conforto e sostegno.
Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (9-15 febbraio 2026), state vivendo un periodo di grande energia. Questo è il momento di prendere in mano le redini delle situazioni, soprattutto in ambito lavorativo. L’amore è vivace.
Cari Vergine, nel corso delle prossime ore sarete chiamati a fare attenzione ai dettagli, sia nelle questioni professionali sia in quelle personali.
Cari Bilancia, la settimana sarà favorevole alle relazioni. Cercate di investire tempo nella comunicazione con chi si ama e di risolvere malintesi con serenità.
Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, potreste vivere giorni intensi e ricchi di emozioni. Cercate di canalizzare l’energia in modo positivo, evitando scontri inutili.
Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, affrontate la settimana con ottimismo e voglia di cambiamento. Dovete essere aperti alle novità. L’amore è stimolante, ma serve equilibrio.
Cari Capricorno, settimana produttiva con risultati concreti se si mantiene la concentrazione. Pianificate con cura ogni passo, non trascurate il riposo.
Cari Acquario, nel corso delle prossime ore vi sentirete ispirati e creativi. Questo è il momento di sperimentare nuove idee e di non temere di uscire dagli schemi. Le relazioni sociali sono favorite e potranno portare a collaborazioni interessanti.
Cari Pesci, la settimana che parte oggi vi inviterà all’introspezione e alla cura di voi stessi. Ascoltate le vostre emozioni. Le relazioni più profonde troveranno terreno fertile.
Leggi anche: 1. Tutti gli oroscopi di Paolo Fox; 2. Le affinità di coppia per tutti i segni zodiacali; 3. La tabella per calcolare l’ascendente