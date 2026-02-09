Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 9 al 15 febbraio 2026

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 9 al 15 febbraio 2026) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 9 al 15 febbraio 2026 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, approfittate dell’impulso di Marte per portare avanti iniziative importanti. È un buon momento per mettere in pratica nuove idee, ma attenzione a non esagerare con l’impulsività, che potrebbe creare attriti.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, la settimana sarà caratterizzata da una maggiore stabilità emotiva. Concentratevi sui rapporti affettivi e cercate di risolvere eventuali incomprensioni con calma. Per quanto riguarda il lavoro, è il momento di pianificare con attenzione senza fretta.

GEMELLI

Cari Gemelli, settimana ricca di spunti e novità. La comunicazione sarà il vostro punto di forza, utile sia in amore sia nel lavoro.

CANCRO

Cari Cancro, potreste sentirvi più introspettivi. Cercate di dedicare tempo al relax. Le relazioni familiari saranno fonte di conforto e sostegno.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (9-15 febbraio 2026), state vivendo un periodo di grande energia. Questo è il momento di prendere in mano le redini delle situazioni, soprattutto in ambito lavorativo. L’amore è vivace.

VERGINE

Cari Vergine, nel corso delle prossime ore sarete chiamati a fare attenzione ai dettagli, sia nelle questioni professionali sia in quelle personali.

BILANCIA

Cari Bilancia, la settimana sarà favorevole alle relazioni. Cercate di investire tempo nella comunicazione con chi si ama e di risolvere malintesi con serenità.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, potreste vivere giorni intensi e ricchi di emozioni. Cercate di canalizzare l’energia in modo positivo, evitando scontri inutili.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, affrontate la settimana con ottimismo e voglia di cambiamento. Dovete essere aperti alle novità. L’amore è stimolante, ma serve equilibrio.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, settimana produttiva con risultati concreti se si mantiene la concentrazione. Pianificate con cura ogni passo, non trascurate il riposo.

ACQUARIO

Cari Acquario, nel corso delle prossime ore vi sentirete ispirati e creativi. Questo è il momento di sperimentare nuove idee e di non temere di uscire dagli schemi. Le relazioni sociali sono favorite e potranno portare a collaborazioni interessanti.

PESCI

Cari Pesci, la settimana che parte oggi vi inviterà all’introspezione e alla cura di voi stessi. Ascoltate le vostre emozioni. Le relazioni più profonde troveranno terreno fertile.

Leggi anche: 1. Tutti gli oroscopi di Paolo Fox; 2. Le affinità di coppia per tutti i segni zodiacali; 3. La tabella per calcolare l’ascendente