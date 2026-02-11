Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 11 febbraio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

BILANCIA

Cari Bilancia, hai bisogno di equilibrio, ma il cielo ti provoca. Decisioni importanti in arrivo, soprattutto in ambito sentimentale. Il lavoro chiede una scelta netta: non puoi accontentare tutti. Sei in una fase di ricostruzione lenta ma solida. Saturno chiede responsabilità, soprattutto sul piano economico. Bene il lavoro, specie per chi ha un progetto a lungo termine. In amore hai bisogno di conferme: non tenertele dentro.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 11 febbraio 2026), trasformazione profonda. Sei in un momento in cui nulla è superficiale. In amore o è tutto o è niente. Lavoro intenso, ma produttivo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, voglia di libertà e cambiamento. Ottimo cielo per viaggi, studi, nuove esperienze. In amore torna l’entusiasmo, ma evita promesse troppo grandi. Emotività in primo piano. La Luna accentua tutto: nostalgia, desiderio, sensibilità. In amore puoi vivere momenti intensi, ma evita il vittimismo. Lavoro in ripresa dopo una fase confusa.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, responsabilità in primo piano. Sei forte, ma stanco. Il lavoro ti premia, anche se lentamente. In amore serve più calore: non basta essere presenti, bisogna esserci davvero. Periodo di riordino. Stai mettendo a posto cose pratiche e interiori. Lavoro favorito se richiede precisione e metodo. In amore sei più riflessivo del solito: qualcuno potrebbe sentirti distante.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 11 febbraio 2026), cielo rivoluzionario. Idee geniali, voglia di rompere schemi. Bene il lavoro creativo e innovativo. In amore desideri qualcosa di diverso: attenzione a non scappare al primo problema.

PESCI

Cari Pesci, grande sensibilità e intuizione. Periodo ispirato, ottimo per arte, amore, spiritualità. Lavoro in crescita se segui l’istinto. In amore romanticismo alle stelle.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 11 FEBBRAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: voglia di libertà e cambiamento. Ottimo cielo per viaggi, studi, nuove esperienze.