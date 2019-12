Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 11 dicembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Anche oggi Paolo Fox, il numero uno degli astrologi, ha annunciato le previsioni del suo oroscopo, il più seguito e apprezzato in Italia. Le sue previsioni sono infatti considerate le più credibili e per questo quotidianamente sono tantissimi gli italiani che cercano l’oroscopo di Fox con le previsioni complete per il proprio segno.

Cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 11 dicembre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, una giornata all’insegna delle emozioni per il vostro segno. Potrebbe esserci un inaspettato ritorno di fiamma, o addirittura nuovi incontri che vi faranno perdere la testa. Per questo è il momento di guardare al prossimo futuro con ottimismo. Sul lavoro attenzione a discussioni con i colleghi o a chi potrebbe cercare di mettervi il bastone fra le ruote.

SCORPIONE

Cari Scorpione, preparatevi perché il 2020 sarà un anno ricco di grandi opportunità per il vostro segno. Iniziate quindi a prepararvi sin da ora a dare il massimo, per raccogliere poi i giusti frutti. In amore, se avete intenzione di fare sul serio con una persona, cercate di non tirarvi indietro proprio ora. Attenti però a non legarvi ad una persona che è già impegnata.

SAGITTARIO

Secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox quella di domani 11 dicembre dovete imparare ad essere meno impulsivi. Questo è un aspetto ben noto del vostro carattere, ma lavorateci su per migliorare. In generale si prevedono giornate difficili, per cui armatevi di pazienza. Se ci sono discussioni con le persone più importanti della vostra vita, utilizzate tutta la vostra diplomazia.

CAPRICORNO

Capricorno, rimboccatevi le maniche e abbiate coraggio. Osate di più. Sul lavoro le cose finalmente migliorano e per il vostro segno questo mese di dicembre si chiuderà con ottime soddisfazioni. In amore potreste avvertire un po’ di distanza con il vostro partner. Approfittatene per parlarvi e chiarire.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi si apre una fase di recupero per il vostro segno. Avete accumulato tanto stress, e ora siete arrivati un po’ al limite. Cercate di parlarvi e chiarirvi, se ci sono tensioni con le persone più importanti della vostra vita. Questo vale ovviamente anche per i sentimenti. Mantenete la calma per non esplodere con il primo che capita.

PESCI

Cari amici dei Pesci, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox avete grandi speranze ed aspettative molto alte per il 2020. Cercate però di non volare troppo in alto, altrimenti potreste cadere e farvi male. Qualche tensione nelle relazioni interpersonali: se alcuni rapporti non vi soddisfano più, forse è arrivato il momento di chiuderli.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 11 DICEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: preparatevi perché da gennaio si presenteranno grandi opportunità per il vostro segno, in ogni campo della vostra vita.

