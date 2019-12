Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 11 dicembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tantissimi italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 11 dicembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, un buon cielo vi accompagna nella giornata di domani e vi rende finalmente felici e più sereni. In particolare i single possono dirsi finalmente pronti a trovare un nuovo amore, abbandonando quella paura di approcciarsi all’altro che vi caratterizza. Certo, avete avuto delusioni difficili da sopportare, ma il peggio è passato. Se invece avete trascurato il partner, cercate di farvi perdonare.

TORO

Oggi, mercoledì 11 dicembre, dovrete fare particolare attenzione ad alcune spese impreviste. Ultimamente infatti avete aperto troppo il portafogli, e adesso vi trovate un po’ in difficoltà. Il pagamento del prossimo stipendio è ancora lontano, per cui cercate di stringere la cinghia.

GEMELLI

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, cari Gemelli, vi si apriranno davanti ottime opportunità da cogliere subito al volo. Specie sul lavoro, infatti, le cose potranno presto migliorare e vi si potrebbero presentare davanti nuove occasioni per la vostra carriera. Le stelle migliorano, visto che non avete più Giove in opposizione. Periodo sottotono in amore.

CANCRO

Cancro, l’oroscopo vi vede finalmente ottenere il meritato riscatto dopo un periodo davvero difficile. Lo aspettavate da tempo, e adesso potete davvero prendervi la giusta rivincita e raccogliere i frutti dei vostri sacrifici. Avete tuttavia un quadro astrale negativo, con Giove e Saturno contro, per cui mantenete sempre la giusta prudenza.

LEONE

Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, oggi sarete particolarmente ispirati in tutto quello che fate, per cui approfittatene per portare avanti i vostri progetti. I single potranno fare incontri piacevoli soprattutto nel weekend. Per chi cerca il vero amore, un altro po’ di pazienza, le cose miglioreranno da metà dicembre. Potreste essere un po’ tristi in questi giorni perché le cose non sono andate come avreste voluto.

VERGINE

Cari Vergine, la stanchezza inizia a farsi sentire, perché avete molti impegni e responsabilità, eppure siamo ancora soltanto a metà settimana, per cui dovrete resistere prima di poter staccare la spina. Cercate di darvi delle priorità e capire che strada intraprendere. Un po’ di tensione sia in famiglia che nei rapporti con il partner.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 11 DICEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro. Il peggio è passato e adesso finalmente potete rialzare la testa e ritrovare il sorriso.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI