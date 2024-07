Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 10 luglio 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 10 luglio 2024, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, in questo periodo siete letteralmente inarrestabili. Non vi fermerà nessuno. Un cielo come il vostro difficilmente si fa vedere. Tra pochi giorni ci sarà anche Venere in buona posizione ad indicare il desiderio di nascere o rinascere a nuova vita. E’ il vostro momento, non precludetevi assolutamente nulla! Coraggio!

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 10 luglio 2024), siete stufi di dire sempre le stesse cose a persone che non vi ascoltano minimamente… Questo vi agita parecchio e vi rende insofferenti, soprattutto se siete preoccupati per qualcuno a cui tenete veramente.

GEMELLI

Cari Gemelli, questa giornata di quasi metà luglio regalerà energie, entusiasmo e una gran voglia di fare. Attenzione solo a Saturno dissonante che porta qualche rallentamento di troppo. Qualcuno potrebbe dover riparare a qualche danno legato al passato e dovrà essere cauto, molto cauto… Qualche coppia potrebbe chiedere una pausa di riflessione. Seguite il cuore.

CANCRO

Cari Cancro, siete tra i segni che avranno e otterranno di più nel corso dell’estate 2024, le occasioni non mancheranno grazie a stelle importanti e a un cielo particolarmente benevolo. Datevi da fare. Arriveranno anche giornate con la classica “Luna storta”, ma niente di cui preoccuparsi particolarmente.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 10 luglio 2024), siete al centro dell’attenzione in questo momento, i riflettori sono accesi su di voi e questa è un’ottima occasione per mostrare di cosa siete capaci! A breve ci sarà la possibilità di verificare una storia d’amore.

VERGINE

Cari Vergine, il vostro pragmatismo sta perdendo “pezzi”: alcuni eventi hanno scatenato una piccola rivoluzione, scalfendo un lato conservatore che si credeva sarebbe stato eterno! I single potrebbero approfittare di questo mese per incontrare persone nuove e iniziare qualche frequentazione…

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 10 LUGLIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: siete letteralmente inarrestabili. Un cielo come il vostro difficilmente si fa vedere.