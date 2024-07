Oroscopo Paolo Fox della settimana 8-14 luglio 2024

Qual è il mio oroscopo della settimana (dall’8 al 14 luglio 2024) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dall’8 al 14 luglio 2024 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, nel corso della settimana evitate di agire d’impulso e ascoltate i consigli delle persone a voi care. In amore, se avete avuto discussioni per motivi futili, è in arrivo il momento giusto per chiarire e riportare serenità nella relazione. Per quanto riguarda il lavoro, il cielo è favorevole per nuovi incontri e progetti a breve termine.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, La Luna entrerà nel vostro segno, portando un momento di ripresa dopo eventuali crisi recenti. E’ il momento di ritrovare serenità. Siete molto attivi in questo periodo.

GEMELLI

Cari Gemelli, è il momento di rilassarvi e recuperare le energie perse nei giorni precedenti. Il cielo è favorevole all’amore: chi ha una relazione stabile la vedrà confermata.

CANCRO

Cari Cancro, questo periodo è ideale per fare nuove conoscenze che potrebbero rivelarsi importanti e durature. Se siete single, puntate sul mese in corso per trovare un partner. Per chi è già in una relazione, non ci sono novità particolari.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (8-14 luglio 2024), stress, impegni e lavoro stanno esaurendo le vostre energie. Questa settimana cercate di evitare attività stressanti.

VERGINE

Cari Vergine, se state frequentando qualcuno, potreste decidere di convivere, sposarvi o fare una scelta importante. Chi si è separato potrebbe trovare nuove opportunità. Per quanto riguarda il lavoro, è possibile confermare un contratto con condizioni più vantaggiose.

BILANCIA

Cari Bilancia, dopo un periodo di stress e difficoltà, le cose stanno migliorando. Approfittate di questo momento per recuperare energie e non lasciatevi influenzare da fattori esterni.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, vi aspettano giorni piuttosto confusi, con pressioni e preoccupazioni legate a questioni personali irrisolte. È importante mantenere la calma e affrontare i problemi con serenità.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, prendetevi del tempo per riflettere sui prossimi obiettivi. Dovete superare un ostacolo e dimostrare il vostro valore. I giovani possono cogliere al volo una buona occasione.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, le scelte in ambito sentimentale e lavorativo potrebbero influenzare il resto dell’anno. L’estate 2024 potrebbe segnare l’inizio di una nuova fase nella vostra vita professionale.

ACQUARIO

Cari Acquario, nei prossimi giorni evitate le polemiche, anche se non amate le intromissioni altrui nella vostra vita. Desiderate più garanzie, ma questo non è il momento giusto.

PESCI

Cari Pesci, finalmente state ottenendo i riconoscimenti che desideravate. Continuate su questa strada e non sottovalutate l’amore.

Leggi anche: 1. Tutti gli oroscopi di Paolo Fox; 2. Le affinità di coppia per tutti i segni zodiacali; 3. La tabella per calcolare l’ascendente