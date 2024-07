Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 10 luglio 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 10 luglio 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, siete reduci da un periodo particolarmente faticoso ma finalmente Venere sta tornando amica e metterà le cose a posto. Nel corso delle prossime ore dovrete rimettervi al centro della vostra vita, tenendo a distanza chi vorrebbe usarvi per i suoi scopi egoistici.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 10 luglio 2024), state vivendo una fase di dubbi, soprattutto in amore: da una parte non sapete più se amate qualcuno o meno; dall’altra vi dispiacerebbe gettare alle ortiche un sentimento. Serve fare chiarezza nel vostro cuore!

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la vostra indole nomade, di navigare a vista, di vivere e scoprire le cose giorno per giorno sta per scontrarsi con la necessità di avere certezze, sia in amore sia sul lavoro. Avete bisogno di mettere dei punti fermi nella vostra vita, specie ora. Giove in opposizione non vi aiuterà…

CAPRICORNO

Cari Capricorno, i blocchi che vi stanno limitando in questi giorni finalmente stanno saltando: nel corso delle prossime ore avrete modo di recuperare terreno e tornare a fare cose importanti. Resta comunque un periodo intenso per via dei tanti impegni, delle responsabilità e di nuove avventure affettive.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 10 luglio 2024), se di recente c’è stato un momento spiacevole, di disagio o di grande stress, dovreste prendervi del tempo per fermarvi e superarlo. Avete chiesto tantissimo al vostro fisico… Forse troppo. Calma.

PESCI

Cari Pesci, nel corso delle prossime ore dovete eliminare la rabbia, protagonista di troppe giornate negli ultimi tempi: c’è qualcosa che vi turba parecchio, magari vi toglie anche il sonno e vi fa vivere male. L’amore chiama ed entro domenica fareste bene a rispondere…

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 10 LUGLIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: avrete modo di recuperare terreno e tornare a fare cose importanti.