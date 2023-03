Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 1 marzo 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 1 marzo 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, l’amore a marzo procede a gonfie vele. Sul lavoro ci sono ancora un po’ di difficoltà ma meglio non scoraggiarsi. Alla fine con le vostre capacità organizzative saprete metterci una pezza e trovare una soluzione a tutte le sfide. Ne avete davvero tante da affrontare, ma non temete.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 1 marzo 2023), ottime notizie per l’amore che vi vede di nuovo attori protagonisti anche se dovrete farvi avanti voi per primi. Sul lavoro arrivano belle opportunità. È proprio un bel cielo. Approfittatene perché non sarà sempre così.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, forse in coppia vi state un po’ annoiando come spesso vi capita. Sul lavoro continuate con la stessa energia di sempre perché siete pieni di idee vincenti. Sfruttate al meglio e godete di questo periodo propizio.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, ottime notizie per l’amore in questa prima giornata di marzo. Le opportunità non mancheranno da tutti i punti di vista. Questo è il momento del vostro riscatto. Saprete ottenere grandi cose. D’altronde siete testardi e quando vi mettete una cosa in testa è difficile farvi cambiare idea.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 1 marzo 2023), sarebbe meglio mantenere la calma in amore perché oggi potreste dire quella parola di troppo al partner. Sul lavoro, è giunta l’ora di fare delle scelte per il futuro.

PESCI

Cari Pesci, c’è qualcuno che vi piace? Allora fatevi avanti. Questo è il momento ideale per buttarsi e rischiare da tutti i punti di vista. Sul lavoro vi sentite forti ma potrebbero esserci discussioni con qualche collega.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 1 MARZO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: se c’è una persona che vi piace, buttatevi e fatevi avanti. D’altronde che avete da perdere? Nulla.