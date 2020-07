Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 1 luglio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 1 luglio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, oggi avete Venere in ottimo aspetto e vi sorride, soprattutto per quanto riguarda l’amore. In generale le stelle vi sorridono sotto ogni punto di vista. Emozioni coinvolgenti in vista. Qualche problema sul fronte economico, ma nulla di irrisolvibile.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox, ci sono ottime prospettive in amore per il vostro segno. Le stelle vi sorridono già da adesso, ma il tutto migliorerà a breve. Cercate di aprirvi a gente nuova, in modo da frequentare anche persone diverse dalla vostra solita cerchia.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in amore c’è un po’ di tensione con il vostro partner. Problemi esterni, magari di lavoro o legati alla famiglia, rischiano di minare la serenità della vostra coppia. Non mancheranno litigi e dissapori, per cui dovrete utilizzare tutta la vostra arte diplomatica.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di oggi di Fox, per voi si prospetta una giornata piuttosto tesa in amore. Le stelle d’altronde non vi sono favorevoli, con Mercurio e il Sole in opposizione. Sul lavoro ci sono varie cose che non vanno come vorreste: servirebbe maggiore organizzazione in questo periodo…

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo, oggi (1 luglio 2020) l’amore è favorito grazie all’influsso positivo di Venere, per cui siete più propositivi e carichi di energia, e in generale avete voglia di rimettervi in pista e sperimentare qualcosa di nuovo. Imparate a gestire meglio il denaro.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox, in amore potrebbero esserci polemiche e discussioni con il partner, ma voi cercate di mantenere la calma. Sul lavoro i dubbi non mancano e anche le ansie, soprattutto per chi sta portando avanti nuovi ambiziosi progetti.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: ottime emozioni in vista sul fronte amoroso, bene anche il lavoro.

