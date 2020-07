Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 1 luglio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 1 luglio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, oggi – 1 luglio 2020 – l’influsso positivo di Venere porterà belle novità e tante soddisfazioni in amore. Chi è single può uscire e fare nuovi interessanti incontri: non statevene rintanati in casa, a maggior ragione con queste belle giornate. Aria di cambiamenti importanti anche sul lavoro.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, possibili litigi e discussioni all’interno della coppia, specie al mattino. Tutta colpa della Luna… Stelle decisamente più positive per i single, che potranno fare interessanti incontri per costruire presto qualcosa di importante. Sul lavoro potreste avere delle intuizioni vincenti.

GEMELLI

Cari Gemelli, oggi potreste approfittarne delle stelle favorevoli per chiarire eventuali malintesi con il partner. Cercate di essere un po’ più diplomatici: non potete pensare di avere sempre ragione. Sul lavoro gli impegni non mancano, ma dandovi da fare otterrete risultati importanti.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (1 luglio 2020) il transito del Sole apre ottime prospettive per chi è single. Incontri importanti in vista. Sul lavoro i problemi non mancano, ma avrete la possibilità di risolvere un problema che vi portate dietro da tempo.

LEONE

Cari Leone, periodo molto positivo in amore per il vostro segno. Approfittatene, soprattutto se siete single e ancora in cerca dell’anima gemella. Le coppie di lunga data, invece, potrebbero mettere in cantiere un progetto ambizioso. Sul lavoro potreste risolvere problemi.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox, in amore la tensione non manca a causa di discussioni ormai di lungo corso con il partner. Cercate di parlarvi e trovare un punto d’incontro. Sul lavoro, dopo un periodo difficile, state recuperando forze e voglia di far bene.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 1 LUGLIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: periodo molto positivo in amore, soprattutto per le coppie di lunga data…

