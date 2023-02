Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 1 febbraio 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 1 febbraio 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, Venere sarà ancora contraria, ma questo è l’ultimo mese in cui farlo, da marzo il quadro astrale sarà decisamente migliore. Stringete ancora un po’ i denti e vedrete che poi ritroverete fiducia ed entusiasmo. Per quanto riguarda il lavoro, c’è chi vuole cambiare tutto, addirittura città.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 1 febbraio 2023), bene l’amore grazie alla protezione di Venere. Chi è single da tempo può trovare con fiducia l’anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro, le relazioni ora sono importanti: stringete contatti e accordi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, Giove in queste ore è piuttosto critico, cercate di mantenere la calma e non fare il passo più lungo della gamba. Prestate attenzione a litigi e separazioni, rischiate di litigare con chi vi circonda. In amore eventuali litigi possono chiarirsi in fretta, basta parlarsi. Per quanto riguarda il lavoro, dal 4 febbraio tutto si recupererà.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, avete un quadro astrale davvero ottimo con Venere e Marte che sono dalla vostra parte, approfittatene perché saranno giornate molto complesse. Per quanto riguarda il lavoro, le idee non vi mancano e potete togliervi grosse soddisfazioni. Coraggio!

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 1 febbraio 2023), in arrivo delle gran belle notizie per i single. In particolare le cose miglioreranno dal mese di marzo, quando Venere sarà in aspetto positivo. Per quanto riguarda il lavoro, avete troppe cose da fare e poco tempo a disposizione. A lavoro!

PESCI

Cari Pesci, Venere e Marte durante la giornata di oggi – 1 febbraio – vi daranno la giusta carica per fare bene. In amore le emozioni non mancheranno di certo. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di superare problemi e incomprensioni. Sta per arrivare un periodo importante, forza. Osate di più.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 1 FEBBRAIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: periodo ottimo sia in amore che sul lavoro, dovete però osare di più.