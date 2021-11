Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 9 novembre 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 9 novembre 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, armonia familiare, comfort e costruzione di una maggiore stabilità finanziaria. Vi attende una bella giornata in particolare sul lavoro dove ci sono prospettive di crescita. Insomma, potete costruire qualcosa di davvero bello e forte.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 9 novembre 2021), in amore se vi state allontanando da una persona sono possibili chiarimenti. Cercate di ragionare con la testa e non solo con l’orgoglio. Per quanto riguarda il lavoro, novità in arrivo, tenetevi pronti ad agire e colpire.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la prima parte della giornata di oggi – martedì 9 novembre 2021 – sarà interessante per i sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro, anche se la stanchezza si farà sentire sarete ricompensati da un buon successo. In alcuni casi anche inaspettato.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, belle emozioni per i sentimenti grazie al buon aspetto della Luna e di Venere. Capitolo lavoro: se avete in corso trattative legali, sarà semplice risolverle. Ma usate bene la testa. Fatevi consigliare da una persona esperta nel mestiere.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 9 novembre 2021), buon recupero per i sentimenti, è un periodo positivo per il cuore. Sfruttatelo. Lavoro? Siete pieni di idee, favorite gli impieghi comunicativi e pubblicitari. Fidatevi!

PESCI

Cari Pesci, se volete recuperare un rapporto quella di domani sarà la giornata migliore per farlo. Per quanto riguarda il lavoro, tenetevi lontano da inutili polemiche. Mordetevi la lingua, a volte è necessario per il quieto vivere.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 9 NOVEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: ottima giornata in particolare sul lavoro. Approfittatene.