Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 9 maggio 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 9 maggio 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il cielo è dalla vostra parte e nel corso delle prossime ore vi aiuterà nei nuovi incontri. Chi è single da tempo può incontrare l’anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro, avete speso abbastanza nell’ultimo periodo ma la situazione resta comunque favorevole. Cercate di limitare le uscite.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 9 maggio 2023), cercate di non agitarvi troppo, soprattutto in amore. Per quanto riguarda il lavoro, se non siete soddisfatti, aspettate prima di parlare. Non è la giornata giusta. Mordetevi la lingua se necessario…

SAGITTARIO

Cari Sagittario, è una bella giornata per vivere le forti emozioni fino in fondo anche se dovreste fare una scelta. Per quanto riguarda il lavoro, tenete un profilo basso: ci sarà modo per far valere le vostre idee in futuro. Saprete ottenere grandi cose. Coraggio!

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la Luna nel corso della giornata di oggi – 9 maggio 2023 – sarà favorevole: lasciatevi andare in amore. Per quanto riguarda il lavoro, non tutto sta filando liscio quindi iniziate a guardarvi intorno. Saprete dimostrare a tutti di che pasta siete fatti. Sarete in grado di togliervi delle gran belle soddisfazioni.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 9 maggio 2023), per voi inizia una fase di ripresa in amore dopo un periodo difficile. Per quanto riguarda il lavoro, tutto procede nel migliore dei modi e sono favoriti i contatti.

PESCI

Cari Pesci, se vi siete lasciati da poco cercate di andare avanti e ripartire. Per quanto riguarda il lavoro, siete in attesa di una chiamata che sta tardando ad arrivare. Fatevi sentire voi in modo da sollecitare tutto e tutti. Rimboccatevi le maniche.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 9 MAGGIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: andate avanti e ripartite dopo un periodo di forte crisi. La svolta è arrivata, ma sta a voi darle seguito!