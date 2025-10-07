Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 7 ottobre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 7 ottobre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la giornata di oggi – 7 ottobre – cerchi armonia, equilibrio e relazioni autentiche. In questo periodo potresti sentire forte il bisogno di rapporti che non siano muscolari, ma che abbiano grazia e senso di bellezza interiore. In amore, le relazioni che si fondano sulla complicità e sull’estetica emotiva hanno forza: non disdegnare gesti romantici che sembrano “piccoli”, perché spesso sono quelli che restano. Se sei in una fase di pausa, potresti avvertire attrazione verso qualcuno con sensibilità artistica o intuitiva.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 7 ottobre 2025), qui le profondità si risvegliano: non basta andare in superficie, vuoi conoscere, vuoi trasformare. Le relazioni che resistono al fuoco del confronto ne usciranno rafforzate; quelle che hanno basi fragili potrebbero mettere a nudo le crepe. In amore, non aver paura di mostrare chi sei davvero – anche con le tue ferite. Chi ti ama resiste a una verità piena. Sul piano professionale, potresti trovare sfide che ti spingono a reinventarti: forse hai bisogno di attraversare quella zona d’ombra per poi emergere più forte. Non vale nascondersi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, il vento vuole spingerti oltre i confini che hai messo intorno a te. C’è voglia di novità, di avventure, ma non necessariamente lontane: possono essere idee che smuovono le fila della tua quotidianità. In amore, chi condivide il tuo spirito libero ti stimola: se hai una relazione che diventa troppo stabile o prevedibile, potresti avvertire insofferenza. Parlarne può aprire varchi. Sul fronte lavorativo, sii pronto ad accogliere proposte che si discostano dal tuo schema abituale: anche se ti spaventano, non scartarle a priori.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, sei in fase di costruzione lenta ma solida. Le decisioni affrettate non ti appartengono: preferisci valutare ogni aspetto, ma questo non dev’essere scusa per non muoverti. In amore, potresti sentire la tensione tra la parte pragmatica e quella che desidera emozione: trovare un equilibrio è la sfida. Se hai importanti responsabilità affettive, questo tempo ti chiede di fare spazio anche al sentimento. Sul lavoro, potresti percepire che alcuni rapporti o ruoli stanno mutando: è il momento di adattarti, magari proponendo cambiamenti che finora hai solo pensato. Il cielo suggerisce che la tua resilienza potrà fare la differenza.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 7 ottobre 2025), il desiderio di libertà è amplificato da correnti energetiche che ti invitano a rompere con consuetudini. Non per forza per distrazione, ma per evolvere. In amore, potresti sentirti attratto da persone che rifuggono convenzioni: se già hai uno spazio personale solido, potresti sperimentare connessioni stimolanti. Chi è in coppia può avvertire la necessità di ridefinire regole o confini. Nel lavoro, idee geniali nascono in momenti inaspettati: tieni sempre un taccuino a portata di mano, perché quel fulmine può trasformarsi in piano concreto. Ma non inseguire troppe piste insieme: scegli un progetto e coltivalo.

PESCI

Cari Pesci, le tue intuizioni sono accentuate: potresti percepire ciò che non è detto e avvertire stimoli profondi verso cambiamenti interiori. In amore, sentimenti delicati vogliono essere nutriti: non rimandare parole che desideri esprimere, anche se timide. Le relazioni empatiche rispondono bene in questa fase. Se sei solo, potresti essere attratto da chi vibra con la tua sensibilità. Sul piano professionale, potresti manifestare talento creativo che prima restava latente: concediti spazi in cui dare forma ai tuoi sogni. Ma non saltare i passaggi: realizza con gradualità.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 7 OTTOBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: il desiderio di libertà è amplificato da correnti energetiche che ti invitano a rompere con consuetudini. Non per forza per distrazione, ma per evolvere. In amore, potresti sentirti attratto da persone che rifuggono convenzioni.