Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 29 luglio 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 29 luglio 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, un po’ di malinconia vi accompagna, ma le stelle vi spingono a reagire. Venere protegge i sentimenti e aiuta nelle relazioni complicate. Per quanto riguarda il lavoro, meglio evitare contrasti: osservate e rimanda le decisioni importanti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 29 luglio 2025), giorno potente, ma anche un po’ teso. Marte vi rende impazienti e la Luna stuzzica vecchie insicurezze. Cercate di agire con calma e lucidità. In amore torna la passione.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, il cielo vi vuole liberi e ispirati. È tempo di allargare gli orizzonti, anche con un semplice cambiamento di routine. I progetti si sbloccano, ma non tutti capiranno subito le vostre intenzioni.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, non è il giorno giusto per impuntarsi. Saturno vi chiede disciplina, ma serve anche flessibilità. Se in famiglia qualcosa vi pesa, parlate con onestà. Lavoro? Sarà premiata la tenacia.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 29 luglio 2025), avete bisogno di stimoli nuovi. Il rischio? Fare troppo tutto insieme e poi ritrovarti spiazzati. Rallentate, respirate e scegliete con cura le vostre battaglie. Le amicizie possono darvi più di quanto pensate.

PESCI

Cari Pesci, la sensibilità nel corso delle prossime ore sarà una bussola. Se qualcosa vi confonde, fidatevi del vostro intuito. Le stelle vi proteggono, ma serve una scelta chiara nei sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro, serve pazienza. Le risposte arrivano, ma non forzate i tempi.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 29 LUGLIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

