Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 29 luglio 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 29 luglio 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, la settimana è partita con una bella spinta energetica. Il Sole in queste ore vi rende protagonisti e Marte rafforza il vostro desiderio di azione. Questo è il momento giusto per portare avanti un progetto personale. Meglio evitare discussioni inutili.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 29 luglio 2025), vi attende una giornata di riflessione. Non è il momento di forzare le cose, ma piuttosto di osservare e ascoltare. Saturno in queste ore vi chiede rigore, ma Venere aiuta nei rapporti personali.

GEMELLI

Cari Gemelli, le stelle sono dalla vostra parte in queste ore di fine luglio, ma fate attenzione ai troppi impegni. Rischiate di dire sì a tutto e poi restare senza fiato. Ottimo momento per i contatti e le idee brillanti, soprattutto in ambito lavorativo.

CANCRO

Cari Cancro, le emozioni durante le prossime ore vi renderanno vulnerabili ma anche più autentici rispetto al solito. La Luna parla direttamente al vostro cuore. Chi ha vissuto una crisi sentimentale può ora risanare. Per quanto riguarda il lavoro, c’è da tenere i nervi saldi: non tutto è come sembra.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 29 luglio 2025), con il Sole nel vostro segno siete raggianti! Avete voglia di riprendere il controllo e lo farete, ma non dimenticate chi vi è stato accanto nei momenti difficili. Le conferme arrivano presto.

VERGINE

Cari Vergine, la vostra sarà una giornata produttiva. La vostra mente è lucida e pratica, come piace a voi. Ottimo momento per risolvere questioni economiche o burocratiche. L’amore? Potrebbe sorprendervi se lasciate da parte il bisogno di controllare ogni cosa.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 29 LUGLIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

