Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 27 dicembre 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 27 dicembre 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, la giornata di oggi – 27 dicembre 2022 – e quella di domani non saranno da ricordare… Se potete, prendetevi una pausa sul lavoro. Tranquilli: per il resto, la settimana sarà fantastica.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 27 dicembre 2022), sta iniziando una settimana più che positiva e rilassante su tutti i fronti, da quello lavorativo a quello sentimentale. Coraggio! Prendete il toro per le corna! A portare fiducia nelle relazioni sentimentali sarà l’arrivo della Luna nel segno già da oggi.

GEMELLI

Cari Gemelli, tutto nelle prossime ore trascorrerà scandito dalle solite scadenze. Tranquilli: presto le cose prenderanno una piega migliore, in particolare a partire dalla giornata di domani, giorno in cui avrete ottime probabilità di portare a buon fine le vostre intenzioni.

CANCRO

Cari Cancro, quella di oggi – 27 dicembre – sarà una giornata tranquilla, ma non cantate vittoria troppo presto: sta iniziando una settimana tosta. Tente duro. Nelle prossime ore dovrete usare massima accortezza nel gestire eventuali problemi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 27 dicembre 2022), la settimana partirà bene, ma il peggioramento è dietro l’angolo. Le giornate di giovedì e domenica saranno impegnative. Datevi da fare sia nel lavoro sia nella vita privata.

VERGINE

Cari Vergine, sono giornate spettacolari per voi e lo saranno fino all’inizio dell’anno nuovo che ormai è alle porte. Insomma, siete pronti a chiudere e partire con il botto sia in amore sia nel lavoro?

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 27 DICEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: sono giornate spettacolari per voi e lo saranno fino all’inizio dell’anno nuovo.