Oroscopo Paolo Fox della settimana 26 dicembre 2022-1 gennaio 2023

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 26 dicembre 2022 all’1 gennaio 2023) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 26 dicembre 2022 all’1 gennaio 2023 trovate online, diffuse da diversi siti.

ARIETE

Cari Ariete, questa che sta iniziando sarà una settimana piena di occasioni quindi non vi resta che coglierle al volo con coraggio. La settimana trascorrerà molto tranquilla a parte le due giornate di lunedì e martedì che saranno un pelo più impegnative. Prendetevi una pausa sul lavoro.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, anche per voi sarà una settimana più che positiva e rilassante su tutti i fronti, da quello lavorativo a quello sentimentale. A portare fiducia nelle relazioni sentimentali sarà l’arrivo della Luna nel segno.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo settimanale, tutto trascorrerà scandito dalle solite scadenze: spese, tasse o mutui da pagare. Poi le cose prenderanno una piega migliore a partire dalla giornata di martedì, giorno in cui avrete ottime probabilità di portare a buon fine le vostre intenzioni o le più attese speranze.

CANCRO

Cari Cancro, non sarà una settimana proprio facile per voi, soprattutto nella parte finale… Tente duro. Mercoledì, sabato e domenica dovrete usare massima accortezza nel gestire eventuali problemi. Bene invece il lunedì.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (26 dicembre 2022-1 gennaio 2023), non sarà una settimana proprio semplice per voi. Le giornate negative saranno in particolare quelle di giovedì e di domenica ma non lasciatevi scoraggiare e affrontatele con grinta. Datevi invece da fare soprattutto martedì e sabato.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo settimanale, sarà una splendida settimana, da salutare veramente con il botto. Il primo giorno del 2023 si preannuncia spettacolare per voi, soprattutto in ambito sentimentale.

BILANCIA

Cari Bilancia, sono in arrivo sette giorni meravigliosi in cui riposare e festeggiare l’inizio del nuovo anno. Solo qualche perplessità ci sarà nella parte finale della settimana.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, la settimana che sta per iniziare non sarà tutta rose e fiori. Durante la settimana saranno favoriti i legami affettivi come le amicizie o l’amore mentre le cose andranno un po’ peggio sul lavoro.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, buone notizie per i sentimenti ma anche, seppur in misura minore, sul lavoro. La giornata di venerdì è la migliore in assoluto grazie all’ingresso di Marte nel vostro segno.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, vivrete sette giorni non proprio entusiasmanti sotto vari aspetti. Cercate di essere molto concentrati soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, sono in arrivo per voi sette giorni non proprio entusiasmanti e caratterizzati da alti e bassi. Cercate però di non perdere la pazienza…

PESCI

Cari Pesci, per voi è in arrivo una settimana positiva soprattutto per quanto riguarda i rapporti sentimentali e legati alla famiglia e alle amicizie grazie all’ingresso della Luna nel vostro segno.

Leggi anche: 1. Tutti gli oroscopi di Paolo Fox; 2. Le affinità di coppia per tutti i segni zodiacali; 3. La tabella per calcolare l’ascendente