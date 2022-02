Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 22 febbraio 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

ARIETE

Cari Ariete, in amore è meglio rimandare eventuali confronti al 24 febbraio. Attenzione anche sul lavoro: bisogna fare ciò che si può, non di più. Non strafate. Un piano partito in autunno avrà bisogno di cambiare entro il mese di aprile. Siete in una situazione favorevole, ma orami sono due anni che volete recuperare terreno… Non sarà il caso di darsi una mossa?

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 22 febbraio 2022), in amore la giornata sarà un po’ sottotono: dubbi da dissipare per le coppie davvero in crisi. Per quanto riguarda il lavoro, novità positive in arrivo. In particolare risposte importanti, sebbene non tutto è semplice come appare.

GEMELLI

Cari Gemelli, per voi si prospetta una giornata molto interessante in amore, anche per le scelte a lunga scadenza. Ci sono buone opportunità anche sul lavoro, ma Giove contrario vi suggerisce accordi da rivedere oppure da azzerare… Meditate a fondo prima di agire.

CANCRO

Cari Cancro, le stelle oggi – 22 febbraio 2022 – sono con voi in amore: in caso di discussioni, vincereste voi a mani basse. Per quanto riguarda il lavoro, dovrete pensare a una nuova iniziativa entro la metà dell’anno.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 22 febbraio 2022), in amore se ci sono grandi difficoltà o poca passione è meglio fare un passo indietro in questo momento. Previste soddisfazioni sul lavoro, almeno per la primavera. Potreste preparare un nuovo programma. Qualche novità succulenta.

VERGINE

Cari Vergine, per voi si prospetta un periodo buono per l’amore, nelle prossime ore avrete la Luna favorevole, ideale per una proposta: affrettatevi a farla a breve. In ambito lavorativo, grazie ai buoni successi accumulati potete impostare nuove trattative.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 22 FEBBRAIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: giornata interessante in amore, bene anche il lavoro. Avanti così!