Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 22 febbraio 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 22 febbraio 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, per voi si prospetta una giornata interessante, oggi vi sentirete vigorosi, pieni di energia. Dovete avere pazienza sul lavoro, potreste recuperare un accordo. Volete un consiglio? Meglio aspettare marzo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 22 febbraio 2022), buono l’amore, ma date spazio ai sentimenti! Specie nelle prossime ore che sarete così passionali. Per quanto riguarda il lavoro, è in arrivo una bella novità. Chi ha iniziato una causa avrà qualche soddisfazione importante.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, l’amore è molto buono in questo periodo, queste sono giornate importanti con la Luna nel vostro segno in particolare tra il 24 e il 25 febbraio. Per quanto riguarda il lavoro, la situazione è buona: in arrivo un’informazione importante. Marzo sarà pieno di opportunità da cogliere al volo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, buono l’amore, la Luna tornerà favorevole a breve: quindi arriveranno occasioni in più in amore. Situazione positiva anche sul lavoro, almeno per chi è in proprio, libero professionista.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 22 febbraio 2022), prestate attenzione all’amore: tendete a dire parole fuori contesto e a prendere tutto di petto. Per quanto riguarda il lavoro, la situazione non è rosea: vi sentite fuori luogo e fantasticate un lavoro diverso.

PESCI

Cari Pesci, attese novità in amore, Sole e Luna, poi, sono in aspetto buono. Potete farvi valere o sentire. Per quanto riguarda il lavoro, avete una bella carica di energia in questo momento, sfruttatela. Avete bisogno di stabilità.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 22 FEBBRAIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: molto bene l’amore. In arrivo un’informazione importante sul lavoro.