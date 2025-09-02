Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 2 settembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 2 settembre 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, settembre porta energia nuova. Hai voglia di ripartire, di prendere in mano progetti lasciati in sospeso. Non farti frenare dalle piccole difficoltà: la determinazione non ti manca. In amore c’è più chiarezza, ma serve diplomazia.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 2 settembre 2025), un periodo che ti invita a riflettere sul lavoro e sui rapporti professionali. Qualcosa si muove, ma con lentezza: non avere fretta, i frutti arriveranno. In amore potresti vivere momenti di dolcezza, soprattutto se impari a lasciare andare vecchi rancori.

GEMELLI

Cari Gemelli, stai recuperando entusiasmo, e questo si riflette nei rapporti sociali. Ti piace conoscere gente nuova e creare contatti: proprio da qui possono nascere opportunità importanti. In amore torna la voglia di leggerezza: lascia spazio al gioco.

CANCRO

Cari Cancro, hai bisogno di certezze, soprattutto sul piano affettivo. Settembre ti chiede di fare chiarezza: cosa vuoi davvero da una relazione? Sul lavoro ci sono responsabilità in aumento, ma anche gratificazioni. Fidati del tuo intuito.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 2 settembre 2025), sei protagonista, come sempre, ma ora vuoi esserlo in modo più costruttivo. Sul lavoro arrivano riscontri interessanti, ma non bruciare le tappe. In amore serve pazienza: c’è chi ti mette alla prova, ma tu hai tutte le carte in regola per vincere.

VERGINE

Cari Vergine, mese di bilanci e di nuove scelte. Stai progettando con lucidità e non lasci nulla al caso. Il lavoro porta soddisfazioni, ma l’amore chiede più spontaneità. Non trasformare tutto in analisi: ogni tanto lasciati sorprendere.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 2 SETTEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: mese di bilanci e di nuove scelte. Stai progettando con lucidità e non lasci nulla al caso.