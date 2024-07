Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 2 luglio 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 2 luglio 2024, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, nel corso delle prossime ore cercate di stringere i denti ancora per un po’, dopo la prima settimana di luglio molte cose finalmente torneranno in equilibrio. Il peggio sta passando e potrete ripartire presto (anche se non necessariamente a mille all’ora).

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 2 luglio 2024), una Luna un po’ agitata e in posizione strana potrebbe giocarvi brutti scherzi nel corso delle prossime ore, soprattutto in amore o con le persone con le quali avete i rapporti più intensi. ci vorrà un bel po’ di pazienza con il partner…

GEMELLI

Cari Gemelli, più passano i giorni e più i pianeti saranno favorevoli: il cielo di luglio è davvero straordinario per voi, con tante stelle benevole che vi daranno una mano. Avrete la forza di donare generosità e consigli agli altri. Grande forza sul lavoro in un momento in cui andrebbe rinforzato. Coraggio!

CANCRO

Cari Cancro, tanti di voi vengono da un periodo complicato o da una scelta drastica e dolorosa fatta nelle scorse ore, magari è stato chiuso un rapporto che non funzionava più… Ora si dovrà ripartire da zero ma niente paura. Buttatevi in nuove avventure!

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 2 luglio 2024), alcuni rapporti potrebbero essere giunti alla revisione o almeno bisognerebbe chiedersi cosa c’è che non va e affrontare il problema! Cercate una soluzione con calma e tranquillità. Sarebbe inutile buttare tutto all’aria senza logica…

VERGINE

Cari Vergine, il peggio sta passando e potrete ripartire presto alla grande. C’è anche chi non riesce a staccarsi da un passato difficile e soffre di più, è necessario mettersi al lavoro per iniziare una nuova fase della vita! Rimboccatevi le maniche!

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 2 LUGLIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: il momento difficile è ormai superato, nel corso di questa giornata di luglio andate dritti per la vostra strada.