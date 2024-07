Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 2 luglio 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 2 luglio 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, avete fortemente bisogno di novità, di dare una svolta alla vostra vita non soltanto sul lavoro ma anche in ambito sentimentale: nell’arco di questa settimana volete definire una volta per tutte una relazione, capire che piega può prendere un rapporto e se vale la pena continuare a insistere.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 2 luglio 2024), è arrivato il momento di dimenticare il passato e approcciare il presente (e futuro) in maniera più ottimista. Questo è anche il momento di tentare nuove soluzioni per quanto riguarda le vicende di carattere pratico, in una fase in cui vanno meglio i sentimenti anche se è vero che una nuova storia sarà messa sotto torchio proprio nel mese di luglio.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in queste ore di inizio luglio 2024 siete determinati, forti e ispirati, doti che vi permetteranno di gestire benissimo le prossime giornate. Avete voglia di riscatto e di recuperare il terreno perduto, gli imprevisti dell’ultimo periodo vi hanno infastidito molto ma comunque non scoraggiato. Coraggio! Continuate a lavorare sodo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, alcuni di voi vorranno seguire un’intuizione, quella vocina dentro che fa luce su un determinato cammino… In ogni caso sarà fondamentale circondarvi di persone piacevoli, positive e favorevoli. Magari tra queste potrebbe nascondersi un amore…

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 2 luglio 2024), siete in un periodo di alti e bassi, soprattutto sul lavoro dove la situazione non è ancora interamente sotto controllo. Amore? Una trasformazione (o almeno una modifica) si è rivelata necessaria, nei casi migliori vi siete liberati di persone che non rappresentavano più un riferimento e magari vi ostacolavano anche.

PESCI

Cari Pesci, tenete d’occhio le finanze e le faccende economiche. In amore la situazione si smuoverà soltanto se sarete voi a volerlo. Datevi una mossa se c’è una persona che vi piace, fate qualcosa per conoscerla e frequentarla. Questo è anche un periodo ottimo per riconciliarsi con qualcuno.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 2 LUGLIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: avete una forte determinazione che vi porterà lontano. Andate avanti così. Lavorate sodo!