Oroscopo Paolo Fox della settimana 1-7 luglio 2024

Qual è il mio oroscopo della settimana (dall’1 al 7 luglio 2024) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dall’1 al 7 luglio 2024 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, durante questa settimana di inizio luglio avrete tante cose da fare e lascerete un po’ da parte l’amore. Se avete già una relazione in corso potreste infastidirvi se questa è troppo libera mentre, al contrario, potreste giudicare soffocante un partner troppo geloso.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, avrete grandi motivazioni ed energia. Per voi si prospetta una settimana interessante che si allungherà fino al mese di agosto, soprattutto per quanto riguarda l’amore. Il successo non mancherà e nella seconda parte dell’anno.

GEMELLI

Cari Gemelli, questa settimana per voi sarà problematica soprattutto dal punto di vista fisico: fate attenzione soprattutto ai colpi di sole e agli sbalzi di temperatura improvvisi.

CANCRO

Cari Cancro, adesso avete Venere favorevole che vi farà recuperare sia in amore sia nel lavoro. In amore evitate di pensare al passato e, se siete impegnati in una nuova storia d’amore, evitate di fare paragoni con il passato.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (1-7 luglio 2024), in questo periodo avete problemi di soldi: non ne avete infatti abbastanza per realizzare un progetto che vi sta a cuore. Cercate di non urtare la sensibilità di nessuno. Vi aspetta una buona estate!

VERGINE

Cari Vergine, settimana per voi perfetta per pensare all’amore dal momento che vi renderete conto se una relazione funzionerà o meno. Questa settimana avrete una grande forza e potrete iniziare a pianificare anche qualche progetto.

BILANCIA

Cari Bilancia, nel corso delle prossime ore e giornate avrete bisogno di molto riposo e tranquillità. Questa settimana noterete minore complicità con il partner e con lui potreste vivere anche momenti di disagio e disaccordo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, momento giusto per innamorarsi! Se da una parte l’amore farà scintille, sul lato lavorativo invece ci sarà qualche tensione. Oltre che per l’amore il mese di luglio vi promette bene anche per quanto riguarda le amicizie.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, stress e nervosismo alle porte. Cercate di liberarvi di alcuni problemi che sono sorti soprattutto se si sono nascoste delle verità o ci sono stati dei malintesi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, durante questa settimana cercate di curare al meglio una storia d’amore che ultimamente state trascurando un po’.

ACQUARIO

Cari Acquario, sarà una settimana in cui sarete sollevati soprattutto se avete avuto una crisi esistenziale. State cercando di ritrovare voi stessi e questo non è facile. In arrivo emozioni positive.

PESCI

Cari Pesci, questa settimana per voi sarà all’insegna dello sbandamento. L’anno appena trascorso è stato molto impegnativo, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Qualche dubbio in amore.

