Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 18 maggio 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 18 maggio 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, state vivendo giornate importanti per risolvere problemi e contrasti rimasti in sospeso negli ultimi giorni. Non è più tempo per restare in silenzio: sarà necessario dire con chiarezza ciò che vi passa per la testa. Il discorso vale sia in amore sia nel settore lavorativo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 18 maggio 2021), prevista una giornata sottotono per i nati sotto questo segno. Dovreste evitare persone che potrebbero essere causa di stress. C’è chi vorrebbe trasferirsi, ma ha ancora in testa tanti dubbi: aspettate tempi migliori per le decisioni di un certo tipo…

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, durante la giornata di oggi – 18 maggio 2021 – potrebbero esserci delle incomprensioni di coppia. Impegni invece sul lavoro dove potrebbero esserci anche dei ritardi. Portate pazienza.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, state vivendo una settimana agitata: anche oggi potrebbero esserci complicazioni per coloro che sono alle prese con una decisione tra due storie. Molti di voi, magari reduci da qualche rapporto chiuso, vorranno pensare solo al lavoro. Forse svagarsi potrebbe fare al caso vostro.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Fox di oggi (martedì 18 maggio 2021), rimandate qualsiasi decisione. Sarà una settimana piena di dubbi e conflitti sia nella sfera sentimentale sia in quella professionale. Possibile qualche cambiamento nella sfera lavorativa.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, per voi previste conferme e rassicurazioni importanti. Ci saranno alcune scelte da fare in ambito lavorativo. Prevista diffidenza in amore. Prestate attenzione alla stanchezza che sarà in agguato per diversi giorni.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2021

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 18 MAGGIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: si prospetta una giornata importante per risolvere problemi e tensioni.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 17-23 MAGGIO 2021