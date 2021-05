Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 18 maggio 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 18 maggio 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, durante questa settimana – oggi, 18 maggio, compreso – servirà tanta cautela in amore. Per quanto riguarda il lavoro, non tutto funzionerà come dovrebbe. Portate pazienza.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 18 maggio 2021), molti di voi saranno alle prese con la stanchezza e la voglia di fare qualcosa verrà meno. Chi è in coppia potrà lasciarsi coccolare dalla persona amata. Quale miglior modo per rilassarsi!? Lavoro? Occorrerà pazienza per gestire i rapporti con i colleghi.

GEMELLI

Cari Gemelli, state attraversando un momento molto delicato in amore. Cercate di darvi una mossa e di agire sia in campo sentimentale sia in quello lavorativo. Coraggio! Potete farcela.

CANCRO

Cari Cancro, durante la giornata di oggi sarà possibile trovare un’intesa in amore. Le stelle sono dalla vostra parte in questo periodo, approfittatene. La Luna sarà favorevole. Molti di voi avranno una grande voglia di cambiare vita.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Fox di oggi – 18 maggio 2021 -, le coppie devono parlare forte e chiaro. Non accettate impegni nelle prossime ore. Previste diverse pratiche di lavoro da gestire. Organizzazione.

VERGINE

Cari Vergine, i nati sotto questo segno durante la giornata di oggi dovranno evitare le relazioni occasioni e concentrarsi su quelle serie. Ci vuole tempo per lasciarsi andare… Il lavoro anche oggi – 18 maggio – andrà a rilento.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 18 MAGGIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: possibile un’intesa importante in amore. Cogliete l’attimo.

