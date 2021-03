Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 16 marzo 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 16 marzo 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, per la giornata di oggi si prevede una bella ripresa. Infatti la Luna non è più opposta. Finalmente ora sarete meno nervosi: potreste innamorarvi di una persona distante. Per quanto riguarda il lavoro, in arrivo una buona occasione da cogliere al volo: lanciatevi nel nuovo progetto, anche se ci saranno delle difficoltà da affrontare. Niente paura.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 16 marzo 2021), arriva una giornata buona per l’amore, soprattutto al mattino: non sottovalutate le nuove storie. Per quanto riguarda il lavoro, sfruttate al meglio il periodo per risolvere i problemi legali e amministrativi. Così ritroverete la giusta serenità.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, previste buone notizie per l’amore, il mese si concluderà bene. Capitolo lavoro: i progetti a lunga scadenza saranno vincenti. Valutate tutto con attenzione e in modo positivo. Riuscirete a risolvere problemi di lunga data e a ritrovare fiducia verso il prossimo. Dimostrate il vostro valore a chi vi circonda.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, quella di oggi – 16 marzo 2021 – secondo l’oroscopo di Paolo Fox sarà una giornata non facile in amore. In generale sarà così negli ultimi dieci giorni di marzo: cercate di risolvere ora un problema, altrimenti potrebbe diventare grande all’inizio della primavera… Capitolo lavoro: in arrivo buone opportunità da sfruttare al massimo.

ACQUARIO

Cari Acquario, oggi – 16 marzo 2021 -, Giove sta continuando il transito nel vostro segno, nella vostra sfera sentimentale sta avvenendo una rivoluzione. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di mantenere la calma: avete ottime possibilità di riuscita… Evitate però litigi con colleghi e superiori.

PESCI

Cari Pesci, oggi – 16 marzo 2021 – Mercurio e Venere sono nel vostro segno e questo vuol dire solo una cosa: ottime notizie sul fronte dell’amore. Per quanto riguarda il lavoro, le stelle sono con voi: nelle prossime ore potrete mantenere una promessa, iniziare un percorso o cercare delle soluzioni. Datevi da fare.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: ottime stelle sia per l’amore sia per il lavoro. Avanti così. Coraggio.

