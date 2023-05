Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 16 maggio 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 16 maggio 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, state attraversando un periodo complicato, caotico, ma attenzione: non negativo. Giove non è nel segno ma inizia ad occuparsi delle situazioni economiche che dovete affrontare. Attivatevi per capire cosa fare per recuperare denaro e far quadrare i conti. Per quanto riguarda l’amore, è stato perso qualcosa, fiducia o forse tempo prezioso… Cercate di recupearare. Con Bilancia e Capricorno non tirate troppo la corda.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 16 maggio 2023), c’è da capire cosa fare nella seconda parte di questo 2023. Esiste un’ampia possibilità di scelta, Giove porterà una conferma. Anche se doveste cambiare progetti per qualsiasi motivo o trovarvi in un ambiente non proprio tranquillo, alla fine riuscirete nel vostro intento e supererete i problemi. Coraggio!

GEMELLI

Cari Gemelli, vi attende una giornata di metà maggio particolarmente stancante: troppi pensieri e presenza di discussioni da sanare. Ci potrebbe essere un diverbio con qualcuno che non è dalla vostra parte. Inutile arrabbiarvi, anzi, dovete stare attenti ai conti in sospeso, i professionisti dovranno rivedere conti e compensi.

CANCRO

Cari Cancro, se di recente c’è stato qualche problema, ora potrete superarlo agevolmente. Se c’è stata una chiusura di un progetto o di un programma non dovete prendervela, arriverà una contropartita adeguata. Il mese in corso sarà utile per le relazioni sentimentali. Venere rende chiare le cose.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 16 maggio 2023), è arrivata una fase di conferme. Il transito di Giove rimetterà tutto in gioco o quasi. Attenzione nella famiglia ai rapporti sentimentali, sarete molto esigenti. Più del solito. Se avete ricevuto una promessa che non è stata mantenuta, dovrete farvi valere. Coraggio. Non vi conviene fare i preziosi…

VERGINE

Cari Vergine, nel corso di questa settimana di maggio si sbloccheranno molte cose. Se fino a poco tempo fa vi chiedevate cosa sarebbe accaduto e come sarebbero andate alcune situazioni, adesso stanno per avere delle risposte. Il transito di Giove blocca un Saturno in opposizione. E’ bene sapere che a breve saprete come comportarvi.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 16 MAGGIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: esiste un’ampia possibilità di scelta, Giove porta una conferma.