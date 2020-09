Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 15 settembre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

ARIETE

Cari Ariete, quella di oggi – martedì 15 settembre 2020 – sarà una giornata in cui sarete pieni di energia e voglia di fare. Approfittatene per organizzare nuove cose, come una vacanza, insieme al partner. Sul fronte del lavoro potrebbe arrivare qualcosa di buono. Valutate bene pro e contro prima di accettare.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, quella di oggi – 15 settembre – sarà una giornata in cui dovrete sistemare qualcosa con il partner che appare essersi frantumato. In particolare in amore non tutto va come dovrebbe andare. Per quanto riguarda il lavoro, avete Saturno e Giove nel vostro segno: domani potrete concludere un buon affare o cogliere un’occasione al volo.

GEMELLI

Cari Gemelli, quella di oggi sarà una giornata molto positiva dal punto di vista sentimentale. Realizzate qualcosa d’importante con il partner. Se c’è una persona che vi piace, fatevi avanti senza remore. Sul lavoro siete pieni di ottime idee da portare avanti e realizzare. Cercate di metterle in pratica, anche con l’aiuto delle persone giuste.

CANCRO

Cari Cancro, oggi secondo l’oroscopo di Paolo Fox vivrete una giornata molto positiva. Le coppie che vogliono costruire qualcosa di bello e duraturo potranno iniziare a farlo. Sul lavoro è il momento di essere maggiormente ottimisti, anche se non mancheranno contrasti con il capo o con qualche collega. Forse è il caso di cambiare aria.

LEONE

Cari Leone, giornata molto favorevole, grazie alla Luna positiva, che porta ottime novità in amore. Situazione positiva anche per quanto riguarda il lavoro: avete tutte le carte in regola per progettare qualcosa di nuovo e interessante. Se avete delle idee presentatele a chi di dovere, potranno trasformarsi in qualcosa di concreto.

VERGINE

Cari Vergine, oggi secondo l’oroscopo di Paolo Fox avrete un ottimo quadro astrale, con la Luna nel segno. In amore si prospetta una giornata di recupero, dopo un periodo di forti tensioni con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, avete vissuto un periodo difficile e ora siete indecisi: rimanere dove siete o accettare una nuova proposta?

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 15 SETTEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: la Luna è nel vostro segno. Ottime notizie sul fronte dell’amore e del lavoro. Approfittatene.

