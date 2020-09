Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 15 settembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 15 settembre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, oggi sarete un po’ frenati soprattutto dal punto di vista sentimentale. D’altronde il mese di agosto è stato pieno di nervosismo e di dubbi. Per quanto riguarda il lavoro siete determinati: avete deciso di non fare più le cose che non vi piacciono, ma concentravi solo su ciò che vi interessa davvero. Ma attenzione alle spese.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (15 settembre), si prevede una giornata complessa, con Luna e Venere dissonanti: le giornate per quanto riguarda l’amore non sono semplici, anzi sono possibili tensioni con il partner per le coppie di lunga data. Sul lavoro, nella giornata di oggi – 15 settembre – potrete vivere un momento di tensione.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, quella di oggi – 15 settembre – sarà una giornata tutto sommato positiva, anche se potrebbero non mancare le tensioni in amore, nonostante la Luna nel segno. Per quanto riguarda il lavoro potete stare sereni: in questo periodo possono esserci nuove opportunità da cogliere al volo. Valutatele però bene.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, quella di oggi – 15 settembre 2020 – secondo l’oroscopo di Paolo Fox sarà una giornata molto positiva in amore. Potreste presto ricevere una risposta ai vostri dubbi. Ma anche sul lavoro c’è ottimismo: molti dopo una chiusura o un periodo di stop potrebbero ripartire e tornare alla normalità.

ACQUARIO

Cari Acquario, quella di oggi sarà una giornata in cui fare parecchia attenzione, perché avete la Luna in opposizione e quindi potreste avere qualche problema da risolvere. Alcune relazioni non funzionano più, meglio prenderne atto e voltare pagina. Per quanto riguarda il lavoro, se state pensando ad un cambiamento mantenete la calma e siate prudenti. Potrebbe non essere il momento giusto.

PESCI

Cari Pesci, oggi secondo l’oroscopo di Paolo Fox potete finalmente ripartire in amore dopo un periodo difficile. Chi non credeva più nei sentimenti, ora ha di nuovo fiducia in sé stesso. Ma cercate di essere prudenti. Per quanto riguarda il lavoro, potreste far partire un nuovo progetto durante il mese di ottobre.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 15 SETTEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: finalmente riparte l’amore. Avete ripreso fiducia. Lavoro? Nuovi progetti ad ottobre.

