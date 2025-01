Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 14 gennaio 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 14 gennaio 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, state attraversando un periodo di particolare stanchezza e tensione. Chi è in coppia da tempo sembra un po’ preoccupato per il partner. Il mese di febbraio sarà un mese importante per il lavoro. Le stelle vi consigliano di evitare questo atteggiamento. Rendetevi più disponibili per le persone che amate o frequentate.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 14 gennaio 2025), avere Venere, Sole e Mercurio a favore sarà importante per rimettersi in gioco e mettere da parte al pessimismo. Le stelle vi invitano ad essere più positivi ed evitare le tensioni.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, Giove in opposizione potrebbe rappresentare una sorta di apparente disfatta per voi ma è solo una battuta d’arresto che non deve preoccuparvi e non deve abbattervi perchè le cose sono destinate a cambiare nei prossimi giorni.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la prima parte di questo 2025 sarà molto importante per voi per risolvere alcuni conti in sospeso. In questo momento state avvertendo una certa stanchezza anche perchè nel lavoro date sempre il massimo e non volete delegare mai niente a nessuno.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 14 gennaio 2025), con la Luna opposta potreste avvertire qualche fastidio fisico o qualche tensione che però è destinata a svanire già dalle prossime ore. Fra poche settimane Venere inizierà un transito positivo soprattutto per le giovani coppie.

PESCI

Cari Pesci, la maggior parte di voi si sta rendendo conto che qualcosa sta cambiando in questo nuovo anno. Adesso avrete il via libera da parte delle stelle per mettere le cose in chiaro. Chi è reduce da un periodo molto negativo, adesso dovrà guardare la vita da un’altra angolatura.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 14 GENNAIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: la prima parte dell’anno sarà molto importante per voi per risolvere alcuni conti in sospeso.