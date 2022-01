Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 11 gennaio 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 11 gennaio 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, la giornata di oggi – 11 gennaio – sarà alquanto agitata per quanto riguarda le vostre questioni amorose. Un po’ di equilibro non guasterebbe. Per qianto riguarda il lavoro, avete nuovi progetti in vista, per questo siete così fiduciosi nel futuro. Cercate di realizzarli.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 11 gennaio 2022), per voi si prevede una giornata abbastanza importante per fare delle proposte che contano. Per quanto riguarda il lavoro, avete molte idee che vi frullano nella testa, ponderate bene le vostre scelte. Niente fretta. Lucidità.

GEMELLI

Cari Gemelli, avete una bella carica vitale, nonostante le mille difficoltà che dovete affrontare già da qualche giorno. Per quanto riguarda il lavoro, fate le vostre scelte con calma e attenzione. Giovedì 13 gennaio la Luna transiterà nel vostro segno e vi porterà buone nuove. Tenete duro ancora un po’.

CANCRO

Cari Cancro, non è detto che manchi il sentimento, ma sicuramente molte cose sono cambiate da un po’ di tempo nella sfera sentimentale. Trate le vostre conclusioni. Lavoro? Gli affari sono un po’ in crisi o in fase di revisione.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 11 gennaio 2022), la Luna torna ad essere contraria per il vostro segno, se ci sono problemi in amore meglio rimandare le discussioni di qualche ora o giorno. Per quanto riguarda il lavoro, vi attende una situazione piuttosto pesante, cercate un cambiamento, una svolta.

VERGINE

Cari Vergine, prevista una buona giornata per i nati sotto questo segno. Molti sono i pianeti attivi e le opportunità: farete anche scelte importanti. Per quanto riguarda il lavoro, state vivendo un periodo vantaggioso. Migliorate il vostro rapporto con il capo o i colleghi.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 11 GENNAIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: ottima giornata sia in amore sia nel lavoro. Avanti così!