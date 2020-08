Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 11 agosto 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 11 agosto 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, oggi (11 agosto) sarà una giornata un po’ complicata, soprattutto per quanto riguarda l’amore. Vorreste maggiore stabilità, ma il partner continua a seguire un percorso che non condivide con voi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, sarà una giornata in cui alcuni eventi esterni potrebbero influenzare negativamente il vostro rapporto di coppia. Cercate di non farvi distrarre dall’obiettivo, nemmeno sul lavoro.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, quella di oggi – martedì 11 agosto – sarà una buona giornata per quanto riguarda l’amore. Avete fatto dei grandi progressi ultimamente e la vostra coppia si è molto rinforzata. Godetevi un po’ di serenità.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, c’è un nuovo amore nella vostra vita, eppure state ancora pensando al passato: probabilmente qualcosa non vi soddisfa in pieno. Cercate di individuare le cause di questa sensazione.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (11 agosto 2020), la giornata sarà difficile. Le tensioni amorose si aggiungeranno a quelle lavorative, creando un bel cocktail di malumore.

PESCI

Cari Pesci, Venere è dalla vostra parte e vi regala momenti di relax e serenità con il partner. Approfittatene per ragionare su un passo importante che potreste compiere insieme.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 11 AGOSTO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: Venere è dalla vostra parte e vi regala momenti di relax e serenità con il partner.

