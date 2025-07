Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 1 luglio 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 1 luglio 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nel corso di queste ore di inizio luglio 2025 avete la Luna nel segno: vi aiuterà ad ottenere qualcosa di più dalla vita! Giornata importante per le relazioni. State portando avanti tante cose e il lavoro vi sta un po’ pesando ma è qui che conta avere la persona giusta al proprio fianco.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 1 luglio 2025), le cose stanno migliorando e vi avviate verso un fine settimana particolarmente favorevole con la Luna che sarà nel vostro segno! Siete reduci da un periodo pesante, soprattutto per quanto riguarda le relazioni.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, giornata offuscata da tante tensioni: vorreste sentirvi più liberi e fare esclusivamente ciò che volete, purtroppo le condizioni generali non vi permettono ancora di farlo… Di certo le cose stanno migliorando ma dovete attendere fiduciosi e avere un altro po’ di pazienza.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, più andate avanti e meglio vi sentite, attenzione solo alle giornate di domani e giovedì che saranno un po’ sottotono e saranno delicate per i rapporti con gli altri.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 1 luglio 2025), la Luna favorevole e una situazione astrologica buona (anche se impegnativa) riguardo le amicizie e gli amori vi rende sicuramente sereni. Capitolo lavoro: non va benissimo, Mercurio sarà nervoso per tutto il mese di luglio. Tenete duro.

PESCI

Cari Pesci, vi trovate in una condizione un po’ offuscata: state vivendo dei giorni di Luna in opposizione che stanno portando qualche evidente strascico, magari tensioni prolungate. Dal fine settimana chi ha un problema arretrato sarà costretto alla resa dei conti. Giove protegge il lavoro.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 1 LUGLIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: le cose stanno migliorando e vi avviate verso un fine settimana favorevole con la Luna nel segno.