Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 30 giugno al 6 luglio 2025

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 30 giugno al 6 luglio 2025) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 30 giugno al 6 luglio 2025 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, interessanti questi giorni per i single che avranno modo di allargare la propria cerchia sociale intessendo nuovi e preziosi legami. Il cielo è a favore ma bisogna metterci anche del proprio. Per quanto riguarda il lavoro, la parola d’ordine è cogliere l’attimo!

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, in amore, se di recente c’è stata una separazione, ora la voglia di dimenticare, di mettere il passato alle spalle e ricominciare è forte.

GEMELLI

Cari Gemelli, in amore, con Mercurio favorevole da martedì gli incontri saranno più semplici. Coloro che da poco hanno conosciuto una persona carina non si accontentano di vivere alla giornata da desiderano maggiori garanzie. Per quanto riguarda il lavoro, Saturno dissonante potrebbe dar luogo ad alcuni rallentamenti.

CANCRO

Cari Cancro, attenzione alle polemiche in amore, un momento di forte intolleranza potrebbe nascere attorno alla giornata di mercoledì. Non pensare al passato ma goditevi quanto di buono il presente ha da offrirvi. Sul lavoro ora siete pronti a ripartire, se aspettate una chiamata importante queste giornate si riveleranno preziose.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (30 giugno – 6 luglio 2025), quelle di domenica e lunedì saranno giornate da segnare in agenda, i sentimenti hanno una marcia in più e per i single sarà possibile fare incontri decisamente intriganti. Per quanto riguarda il lavoro, è il momento delle decisioni. Se avete un ruolo di prestigio il peso delle responsabilità si farà sentire.

VERGINE

Cari Vergine, in amore se non avete una relazione stabile dovete cercare di capire se siete davvero pronti ad amare oppure se cercate scuse con voi stessi per non concedersi. Un ex potrebbe rifarsi vivo. Capitolo lavoro: il periodo è positivo anche se la presenza di Saturno nel segno invita alla prudenza.

BILANCIA

Cari Bilancia, Venere e Mercurio favorevoli da martedì rendono le cose più semplici in amore, dandovi l’occasione per vivere delle emozioni speciali. D’altronde, era da tanto tempo che cercavate delle soluzioni rispetto ad un problema di cuore che non vi faceva essere completamente tranquilli.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, Venere in aspetto contrario potrà farvi vivere qualche tensione di troppo in amore, le relazioni faticano ad ingranare ed attenzione alle inutili polemiche. Per quanto riguarda il lavoro, siate prudenti e giocate di diplomazia, non date adito ad inutili polemiche con capi o referenti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, Venere in buon aspetto invita i single a farsi notare, soprattutto se il cuore è solo da troppo tempo. Via libera, dunque, ai nuovi incontri e alle nuove conoscenze. Per quanto riguarda il lavoro, se avete un’attività autonoma le novità non mancheranno. La giornata di martedì si rivelerà interessante.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in amore anche se la natura del vostro segno è decisamente prudente, cercate di essere meno diffidenti e se avete conosciuto una persona carina non pensate troppo ma “buttatevi”, potreste vivere delle emozioni intriganti. Stelle decisamente importanti sul lavoro, chi ha seminato bene ha già ricevuto un premio.

ACQUARIO

Cari Acquario, Venere opposta vi darà la grinta per affrontare le cose che non vanno e se in amore c’è un po’ di incertezza, probabilmente è anche perché voi stessi state vivendo una fase di esitazione.

PESCI

Cari Pesci, in amore le giornate a ridosso del fine settimana, quelle di giovedì e venerdì, potrebbero dar adito a qualche discussione di troppo. Per quanto riguarda il lavoro, si va incontro ad una fase di recupero ma le trattative vanno per le lunghe. Dovete essere pazienti.

