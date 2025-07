Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 1 luglio 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 1 luglio 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, nel corso di queste ore di inizio luglio non trattenetevi: se dovete dire qualcosa, se avete l’urgenza, fatelo. Ogni decisione, ovviamente, comporterà una conseguenza e magari anche una rinuncia ma i nodi stanno arrivando al pettine, finalmente. La Luna e Giove vi aiuteranno in questo senso!

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 1 luglio 2025), detestate l’ingerenza delle persone nella vostra vita. Mercurio dissonante parla di soldi in uscita e di revisione dei conti mentre Venere nel segno fa leva sull’amore e vi aiuterà a vivere un sentimento in maniera appagante.

GEMELLI

Cari Gemelli, la Luna nervosa nel corso di queste ore di luglio vi invita a mettere a posto tante cose e a riorganizzarvi… tuttavia molto presto tornerà favorevole e si unirà ad una Venere amica (da venerdì). Luglio è il mese delle amicizie, degli incontri, delle passioni ritrovate e delle intuizioni fortunate.

CANCRO

Cari Cancro, il Sole e Giove sono ancora nel vostro segno e durante la gioranta di oggi, 1 luglio 2025, vi aiuteranno a ritrovare serenità! Chi è rimasto spiazzato da alcune problematiche o da un blocco può ripartire. Chi ha dimostrato di valere riceverà un buon premio. Stelle importanti anche riguardo i rapporti con gli altri in generale.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 1 luglio 2025), non tiratevi indietro di fronte alle opportunità e alle emozioni, in particolare se stimolano qualcosa in voi e vi fanno sentire ancora più vivi! Avete voglia di farvi valere e di riconoscimenti. Mercurio nel segno porta intuizioni.

VERGINE

Cari Vergine, siete in una settimana tranquilla in cui dovete farvi scivolare le cose addosso, anche se per voi è difficile visto che tendete sempre a risolvere problemi o affrontare le questioni di petto. Con Venere in transito conflittuale sarà meglio non forzare in amore.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 1 LUGLIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: nel corso di queste ore non trattenetevi: se dovete dire qualcosa, fatelo.