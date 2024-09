Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 9 settembre 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 9 settembre 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, Venere nel segno nel corso delle prossime ore di questo 9 settembre 2024 vi renderà diplomatici e abbaglianti. Difficilmente vi resisteranno e, se siete in coppia, potrete dettare voi le regole… Per quanto riguarda il lavoro, bilanciate tutto e non spingetevi troppo oltre al limite.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 9 settembre 2024), potreste sentirvi più protettivi e sensibili verso coloro che vi stanno veramente a cuore… Potreste anche scoprire di provare amore per una persona inaspettata. Non lasciate che la polvere si posi sui vostri sogni. Datevi da fare con coraggio. Lavoro, lavoro, lavoro.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, casa, famiglia e amore saranno al centro della scena nel corso delle prossime ore di questo 9 settembre 2024. Non avrete molto tempo da dedicare a voi stessi, ma evitate di mettervi in secondo piano. Per quanto riguarda il lavoro, tutto va maneggiato con grande cura, in particolare se guadagnate a provvigione.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, tra colleghi e superiori nel corso delle prossime ore di questo 9 settembre 2024 ritorna l’armonia grazie all’aspetto di Venere. Amore? Andrà bene anche il lato sentimentale, con le coppie che ritrovano complicità e voglia di scatenarsi sotto le lenzuola.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 9 settembre 2024), nel corso delle prossime ore avrete desiderio di espandere l’attività oppure di mettere su famiglia. Qualcosa cambierà, aspettatevi una grossa notizia. Possibili traslochi o trasferimenti a breve.

PESCI

Cari Pesci, il settore lavorativo avrà i suoi momenti buoni e cattivi, dipenderà da come reagirete. Mordetevi la lingua se necessario. A volte basta vedere un risultato negativo per scoraggiarsi del tutto. Cercate di non mollare la presa. Non ora. Coraggio!

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 9 SETTEMBRE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: Venere nel segno nel corso delle prossime ore di questo settembre 2024 vi renderà diplomatici e abbaglianti.