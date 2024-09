Oroscopo Paolo Fox della settimana 2-8 settembre 2024

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 2 all’8 settembre 2024) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 2 all’8 settembre 2024 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, alcuni di voi nel corso delle prossime ore e giornate si sentiranno confusi e indecisi, anche decisioni semplici da prendere diventeranno difficili. Cercate di superare questo periodo no anche grazie all’aiuto di parenti e amici, fatevi consigliare su cosa fare.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, chi non ha avuto il coraggio di cambiare, ora potrebbe risentire di una condizione di stress… In amore possono esserci dei dubbi. Se il partner è distratto, potreste reagire male e manifestare qualche perplessità.

GEMELLI

Cari Gemelli, se dovete concludere trattative in affari questo è il periodo giusto. Alcuni di voi si sentono stanchi e sfiduciati passando le ore a pensare ai problemi. Vivete la vita alla giornata e abbiate più fiducia in voi stessi. Coraggio!

CANCRO

Cari Cancro, state risentendo dell’opposizione di saturno… Forse è per questo motivo vi sentite stanchi ed affaticati. In amore state recuperando un po’ di terreno perso, vi sentite più sicuri. Adesso è il momento di rimettersi in gioco con coraggio!

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (2-8 settembre 2024), un amico o un parente potrebbero aver bisogno di un consiglio o del vostro aiuto. Comportatevi bene…

VERGINE

Cari Vergine, la vostra sarà una settimana altalenante. Il vostro umore ballerino potrebbe essere tenuto sotto controllo dagli impegni lavorativi e familiari che richiederanno molta concentrazione e dedizione.

BILANCIA

Cari Bilancia, vivrete una situazione decisamente positiva anche grazie all’ottimo aspetto di Venere e Satuno. Anche nell’ambito lavorativo riuscirete ad ottenere un discreto successo grazie all’aspetto favorevole di Giove.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, buone notizie in vista per i rapporti di coppia, state riscoprendo la passione e l’amore. Approfittate dell’attraversamento di Giove nel vostro segno. Nel lavoro si prevedono buone soddisfazioni. Ottimo periodo anche per la salute e forma fisica.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, potreste ottenere grandi risultati ma c’è sempre qualcuno che vi impedisce di realizzare i vostri obiettivi. Avere la consapevolezza di questi limiti vi rende agitati e nervosi, ma la soluzione ai vostri disagi può essere offerta dalle persone che amate.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, potrete fare leva sulla vostra forza interiore favorita dall’ottimo aspetto di Mercurio. Avete una visione chiara di ciò che vi circonda e riuscirete facilmente ad individuare i punti di forza sui quali investire tempo e risorse.

ACQUARIO

Cari Acquario, non è un periodo particolarmente fortunato, c’è troppa confusione. Avete bisogno di ottimizzare diversi aspetti della vostra vita. Fate le cose con entusiasmo ma pensando sempre ai risultati da ottenere.

PESCI

Cari Pesci, siete un segno molto dolce, ma anche molto lamentoso. Quando non riuscite ad ottenere ciò che desiderate, come ad esempio l’attenzione delle persone che vi sono vicine, allora iniziate a fare le vittime.

