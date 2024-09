Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 9 settembre 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 9 settembre 2024, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, le stelle nel corso delle prossime ore di questo lunedì 9 settembre 2024 aumenteranno la concentrazione e non poco. Per quanto riguarda il lavoro, noterete una maggior scorrevolezza e fluidità nel fare le cose. Se non lo avete ancora fatto, riprendete in mano le abitudini che avete lasciato un po’ andare nel corso dei mesi estivi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 9 settembre 2024), c’è tanta fortuna nell’aria… Tutta da cogliere al volo… Datevi da fare. Via libera a matrimoni, convivenze o trasferimenti. Qualcuno di voi deve ancora digerire una perdita importante, per cui sarà bene prendersi tutto il tempo necessario per leccarsi le ferite.

GEMELLI

Cari Gemelli, Venere nel corso delle prossime ore di questo lunedì 9 settembre accentuerà il romanticismo. Marte in Cancro invece accentuerà l’attenzione sulle esigenze di famiglia. La fortuna busserà alla vostra porta e potrete stupirvi di come tutto si risolva spontaneamente. Con facilità. Giove regala opportunità di crescita importanti.

CANCRO

Cari Cancro, nel recente passato avete perso la bussola ma nei prossimi giorni di questo mese di settembre l’energia sarà stellare e Marte vi renderà dei guerrieri instancabili. Nessuno riuscirà a battervi. Bene anche l’amore. Godetevi il momento.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 9 settembre 2024), se c’è qualcuno che vi interessa, è tempo di fare un gesto eclatante. Rumoroso, ma rispettoso. Le stelle aiutano a riordinare il settore finanziario che fino a poco tempo fa era in difficoltà… Emotività accentuata, prendetevi del tempo per voi. Coccolatevi. Avreste bisogno di uscire di più e di fare maggior attività fisica.

VERGINE

Cari Vergine, le stelle di questi giorni di quasi metà settembre incoraggiano ad esplorare nuove strade lavorative. Coloro che da poco hanno intrapreso una frequentazione, dovranno testare il sentimento ma senza tirare troppo la corda…

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 9 SETTEMBRE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: c’è tanta fortuna nell’aria. Tutta da cogliere al volo…