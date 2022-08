Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 8 agosto 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 8 agosto 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in queste ore di inizio agosto vi sentite messi da parte e a voi questa cosa proprio non va giù dal momento che siete il segno che più di tutti nello zodiaco predilige la vanità e l’attenzione su di voi. Capitolo lavoro: non è stato un anno facile ma adesso è tempo di pensare al relax.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 8 agosto 2022), siete un po’ sottotono e non avete voglia di fare nulla. Cercate di rilassarvi però anche con la mente e di non pensare a tutti i problemi che vi stanno assillando.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, siete reduci da una grande mole di lavoro che ha sottratto tanto tempo alle vostre esperienze esistenziali. Dopo aver lavorato tanto adesso rivolete i vostri spazi per vivere nuove emozioni.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, finalmente siete a un passo da diversi traguardi che avevate messo in conto di raggiungere già da qualche mese. In amore tutto procede bene così per il lavoro. Anche la fortuna tornerà a sorridervi nelle prossime ore.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 8 agosto 2022), vi sentite come in trappola e costretti a fare cose che in realtà non vorreste fare. Le cattive notizie non finiscono qui: purtroppo per voi il prossimo autunno sarà molto faticoso per cui ora rilassatevi.

PESCI

Cari Pesci, nelle prossime ore di agosto vi sentirete particolarmente sotto pressione soprattutto per quanto riguarda la sfera amorosa. Nonostante ciò andrà comunque meglio rispetto ai giorni appena trascorsi.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 8 AGOSTO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: siete a un passo da diversi traguardi avevate messo in conto di raggiungere.